Впервые в Чувашии открывается выставка из собрания Российского этнографического музея

24 июня в 16:00 впервые в Чувашии в рамках празднования Дня Республики открывается выставка «Роспись иглой…» из собрания Российского этнографического музея (г. Санкт-Петербург), которая познакомит гостей и жителей республики с уникальными предметами XIX – начала XX веков.

Реализация проекта стала возможна благодаря подписанному в рамках Дней чувашской культуры в северной столице страны Соглашению о сотрудничестве между Минкультуры Чувашии и Российским этнографическим музеем.

На выставке представлены костюмы более 40 народов Поволжья и Приуралья, Средней Азии и Казахстана, Сибири и Дальнего Востока, состоящие из головных уборов, рубах, жилеток, обуви, украшений, безрукавок, юбок, ярко отражающих этническую самобытность каждого народа. Экспонаты выставки позволят представить вышивку в традиционной одежде как больших, так и малых народов: чувашей, русских, украинцев, татар, марийцев, туркменов, армян, эстонцев, латышей, курдов, ижоров, саамов.

Собрание предметов этнографии чувашского народа петербургского музея содержит более 4 тысяч единиц хранения, часть которого также можно будет увидеть на выставке.

Одним из уникальных предметов, входящих в состав экспонатов выставки, является костюм знатной кабардинской женщины, подаренный императрице Марии Федоровне во время путешествия Александра III с семьей на Кавказ в 1888 году.

Данный выставочный проект открывает череду совместных мероприятий, следующим из которых станет выставка из фондов Чувашского национального музея в Российском этнографическом музее в Санкт-Петербурге.

Источник: Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики