Реконструкция и благоустройство туристических объектов в Чебоксарах идет по плану

Московская набережная, Красная площадь, этнокомплекс «Амазония» – маршрут рабочей поездки главы администрации г. Чебоксары Алексея Ладыкова. Ход работ на объектах капитального строительства проверен 19 июня с участием его заместителей, руководителей структурных подразделений и подрядных организаций.

Напомним, реконструкция указанных объектов ведется при активном содействии Главы региона Михаила Игнатьева. Благодаря совместной работе Правительства Чувашии и администрации города Чебоксары на реализацию проектов было получено федеральное финансирование по программе Ростуризма. В текущем году инвестиционный проект «Чувашия – сердце Волги», включающий в себя дальнейшую реконструкцию Московской набережной, Красной площади, территории залива, вошел в число 19 лучших российских проектов ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма (2019–2025 годы)».

Второй этап реконструкции Московской набережной включает в себя 1,22 км строительства технического проезда шириной 5,5 м, велодорожки шириной 2,5 м, тротуара шириной 4,5 м. Вся территория будет благоустроена по утвержденному проекту, построят очистные сооружения, ограждения, установят светильники. Глава администрации отметил, что работы заметно продвинулись, график соблюдается, технические вопросы решаются своевременно. Реконструкцию второго этапа набережной подрядчик обещает сдать к концу недели, третьего этапа – в октябре. Благоустройство второй очереди будет завершено в следующем году.

В этнокомплексе «Амазония» продолжаются работы по благоустройству. Парк принимает посетителей, здесь установлены скамейки, высажены цветники, прокладываются пешеходные дорожки и подъездные пути, строится фонтан. Глава администрации поручил усилить темпы работ.

Рабочее совещание продолжилось на Красной площади, где ведется подготовка к мероприятиям Дня Республики. Завершена установка шатров выставки «Регионы – сотрудничество без границ», которая впервые пройдет на открытой площадке, продолжается монтаж колеса обозрения, идут другие инженерные работы. Городские службы готовили площадь болельщиков к вечерней трансляции матча ЧМ-2018 между Россией и Египтом. Глава администрации пообщался с любителями футбола, которые с трибун наблюдали за игрой «Колумбия – Япония» с большого экрана – отзывы об инновационной площадке были положительные.

Алексей Ладыков дал ряд поручений своим заместителям решить вопросы по обустройству спортивных и культурных зон, оформить территорию к предстоящим праздникам и пригласил горожан стать участниками футбольного матча с участием российской команды. Его трансляция начнется 19 июня в 21:00.

Источник г. Чебоксары Чувашской Республики