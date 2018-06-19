Позитивный со стабильным прогнозом

Аналитики национального рейтингового агентства RAEX (Эксперт РА) подтвердили рейтинг кредитоспособности Чувашии на уровне ruА — со «стабильным» прогнозом.

Среди позитивных факторов специалисты агентства отметили диверсифицированную структуру экономики Чувашской Республики, оптимальную политику в исполнении расходных обязательств, перевыполнение заложенных в бюджете плановых значений по поступлению налоговых и неналоговых доходов и умеренную долговую нагрузку, сообщает Минфин Чувашии.

В Приволжском федеральном округе кредитные рейтинги, присваиваемые национальным рейтинговым агентством Эксперт РА, имеют всего семь регионов. При этом рейтинг Чувашской Республики опережает уровни рейтингов Удмуртской Республики, Пензенской, Ульяновской и Саратовской областей. Ранее, в начале июня, позитивный кредитный рейтинг Чувашии подтвердила компания Fitch Ratings.