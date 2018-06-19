Игры для настоящих патриотов

Сотни юнармейцев Чувашии съедутся сегодня на 50-е финальные республиканские игры «Зарница» и «Орленок».

Испытания пройдут в Цивильском районе на базе детского оздоровительного лагеря «Звездочка». В течение четырех дней ребятам предстоит сдать зачеты по преодолению полосы препятствий, строевой подготовке, туризму. Будут соревнования по стрельбе, силовой гимнастике, плаванию, спортивному ориентированию, кроссу. Среди командиров 82 отделений и педагогов-наставников определят лучших. Победители игр представят республику на окружной «Зарнице Поволжья». К слову, в прошлом году команда юнармейцев батыревской школы № 1 по итогам зачетных состязаний завоевала 1-е место.

Чувашия — один из немногих российских регионов, где традиция проведения «Зарницы» и «Орленка» не прерывалась с 1968 года. В течение года на всех этапах юнармейских игр принимают участие более 30 тыс. детей и подростков.