Спортсменка из Чувашии завоевала Кубок мира по кикбоксингу

Проявила характер бойца

С 14 по 17 июня в Римини (Италия) разыграли Кубок мира «BESTFIGHTER» по кикбоксингу. Соревновались за звание лучших более двух тысяч спортсменов из 42 стран в двух возрастных группах — среди мужчин и женщин, юниоров и юниорок.

В числе участников соревнования была наша землячка, воспитанница республиканской ассоциации кикбоксинга Полина Петухова. Подопечная опытных тренеров Сергея Шабердина и Алексея Соловьева выступила в весовой категории до 52 кг среди женщин. В полуфинале Полина одержала победу над титулованной спортсменкой из Словакии Моникой Хохликовой. Затем последовал финальный бой с не менее именитой Кристиной Исмаиловой из России. Проявив все свое умение и показав бойцовский характер, Полина Петухова стала обладательницей Кубка мира «BESTFIGHTER» по кикбоксингу.