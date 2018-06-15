КОНСТАНТИН ВЫРУПАЕВ,

руководитель Федерального центра подготовки спортивного резерва Минспорта России

«Чувашская Республика и Минспорт Чувашии — наши надежные партнеры. Мы регулярно проводим совместные мероприятия — это и первенства России, и спартакиады. Сегодня мы объезжали все крупные спортивные объекты для того, чтобы взвесить силы и определить те виды спорта, по которым в 2019 году Чувашия сможет принять финальные соревнования летней Спартакиады учащихся России. Их на сегодняшний день около 10. Я уверен, по всем этим видам спорта республика сможет провести финальные соревнования качественно и на высоком организационном уровне. Кроме того, на встречах с коллективами спортивных школ мы обсуждали немаловажный вопрос — внедрение единых рекомендаций по оплате труда тренеров».