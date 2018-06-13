В Чувашии ставки ипотечного кредитования снижены до 6% годовых

Оперативно отреагировала на прозвучавший во время «прямой линии» с Президентом РФ Владимиром Путиным призыв сделать ипотечные кредиты более доступными для населения АО «Ипотечная корпорация Чувашской Республики».

«Прямая линия» прошла 7 июня, а уже с 9 июня ДОМ.РФ и Банк «Российский капитал», через которые корпорация предоставляет кредиты части своих клиентов, снизили ставки по ипотечным программам на 0,25-0,5%. Теперь ставки по ипотеке на строящееся жилье и на рефинансирование в банке начинаются от 8,75% годовых. Оформить ипотеку на покупку готового жилья можно по ставке от 9%.

Кроме того, действует дисконт к этой ставке в размере 0,25% для многодетных семей. Для них минимальная ставка по кредиту составит 8,5% годовых.

Напоминаем, что в Чувашии снижению ставок ипотечного кредитования, особенно многодетным семьям, которые наиболее остро нуждаются в увеличении площади жилья, уделяется большое внимание.

В АО «Ипотечная корпорация Чувашской Республики» действует «Семейная ипотека с господдержкой» для семей, в которых родился второй и третий ребенок. В рамках программы заемщики могут оформить кредит на покупку строящегося жилья или перекредитоваться по ставке 6% годовых.

В Чувашской Республике, по данным Центробанка России, за 4 месяца текущего года оформлен 5 771 ипотечный кредит на общую сумму 8 722 млн рублей, что в 1,79 раза больше по количеству и в 1,88 раза по объемам выданных кредитов по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

7 июня в ходе прямой линии Президент России сообщил о необходимости изменения условий программы, чтобы ею могли воспользоваться все многодетные семьи.

Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики