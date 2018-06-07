На «трамвайчике» в хорошую погоду

С июня возобновились речные перевозки пассажиров через Волгу в поселок Сосновка и на левобережный пляж Чебоксар. В рейс заступили три пассажирских теплохода.

На днях в администрации Чебоксар подписано соглашение с АО «Чебоксарский речной порт» о компенсации недополученных доходов от перевозки пассажиров через реку Волгу по местным маршрутам «Чебоксары — поселок Сосновка» и «Чебоксары — пляж левобережный».

Согласно документу часть стоимости пассажирских перевозок будет компенсирована из бюджета города, сумма компенсации составит 1,7 млн рублей. Тем не менее проезд речным транспортом подорожал: взрослый билет теперь стоит 75 рублей, детский — 40 рублей, во столько же обойдется провоз багажа.

Из-за того что в 2017 году было холодное лето, пассажиропоток по итогам прошлогодней навигации снизился. Так, если в 2016 году в Сосновку и на левобережный пляж за сезон было перевезено 35 тыс. 800 человек, включая детей, то в 2017-м — более чем на 11 тыс. отдыхающих меньше. В речном порту предупреждают, в случае плохой погоды (температура ниже 20 градусов, пасмурно, дождь, волны) «трамвайчик» на заволжский пляж не повезет.

Елена Марушева