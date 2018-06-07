В Новочебоксарске фельдшер «скорой» обокрал престарелого пациента

Такая вот «помощь»

88-летний пенсионер позвонил своей внучке и сказал, что кто-то очень сильно стучится в его дверь. Разговаривая с дедом, девушка действительно слышала громкие звуки, поэтому быстро собралась и побежала к пожилому родственнику.

Не успела она повернуть ключ в замке входной двери у дедушки, как навстречу ей вышел молодой человек в медицинской маске и перчатках. Оба явно не ожидали этой встречи, но незнакомец быстрее справился с замешательством, огорошив девушку вопросом, кто она такая. Собственно, то же самое интересовало и внучку хозяина, но, пробормотав что-то о необходимости медицинского осмотра пенсионера, странный доктор поспешил вниз по лестнице. Немощного старика, который практически не может самостоятельно передвигаться, горожанка обнаружила лежащим на полу. Стекло балкона было разбито камнем, из серванта пропало 10 тысяч рублей.

Стражи порядка, которых вызвали пострадавшие, установили, что необычный домушник проник к дедушке через соседскую квартиру, объяснив, что старик вызвал «скорую», но дверь не открывает. Не заподозрив подвоха, соседи пропустили медика на балкон. Накануне к пенсионеру действительно приезжала «скорая», поэтому под подозрение попал фельдшер бригады местной подстанции этой службы. Хотя лицо злоумышленника было скрыто маской, свидетельница подробно описала его приметы.

Фельдшера взяли «тепленьким»: мужчина как раз возвращался из сауны, куда отправился кутить на похищенные у больного деньги. Как рассказала старший следователь ОМВД России по Новочебоксарску Вероника Архипова, задержанный сразу признал свою вину в краже. Накануне, оказывая помощь новочебоксарцу, молодой фельдшер заметил в блокноте на серванте пачку купюр и решил похитить их, полагая, что проживающий в одиночку старенький хозяин не сможет ему помешать и вряд ли даже заметит потерю.

Узнав о происшествии, руководство городской подстанции «скорой помощи» немедленно уволило молодого специалиста, но, по некоторым данным, из медицины тот не ушел и продолжает благородную миссию служения людям. Тем более что суд приговорил его лишь к штрафу.

Ольга Павлова