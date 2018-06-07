И снова пьяный за рулем…

Вечером 31 мая в Новочебоксарске, на улице Коммунистической, пьяный водитель «десятки» сбил велосипед, за рулем которого был молодой мужчина.

Удар был такой силы, что рама, на которой он перевозил своего восьмилетнего сына, разломилась надвое. Ребенок получил тяжелые травмы. По пути в больницу у него даже остановилось дыхание, но врачи вернули его к жизни, а вот отец скончался на месте ДТП.

Виновник трагедии — 45-летний уроженец Мариинско–Посадского района попытался скрыться, однако экипаж ДПС сумел задержать его. Подробности случившегося уточняются.

В этот же день в Чебоксарах подвыпивший водитель «ВАЗ-2112» проехал перекресток улиц Ярославская — Композиторов Воробьевых на красный свет светофора и протаранил «Фольксваген». После этого снова хотел притопить педаль газа, но путь преградили другие участники движения — они отобрали у виновника аварии ключи. К счастью, никто сильно не пострадал.

ДТП с участием машины «скорой помощи» и автомобиля «Шевроле Авео» произошло 3 июня на пересечении проспекта 9-й Пятилетки и улицы Хузангая в Чебоксарах. Спецмашина везла в больницу роженицу. Состояние будущей мамы и ее малыша опасений не вызывает, так же как и водителей, а вот фельдшера пришлось доставить в БСМП. У 24-летней девушки закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и артериальная гипертензия. Водитель «скорой» выехал на перекресток со спецсигналом на запрещающий сигнал светофора, но не убедился в том, что ему уступают дорогу.

Елена Кузнецова

К счастью, будущая мама в аварии со «скорой» сильно не пострадала.