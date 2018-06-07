В Чувашском театре оперы и балета состоялся вечер памяти Айдара Хисамутдинова

Право на любовь

Не прошло и двух лет, как солист балета Айдар Хисамутдинов на своем юбилейном вечере в Чувашском театре оперы и балета дарил зрителям лучшее, что им и его партнерами по сцене было сделано за последние годы, говоря вовсе не «прощай», а лишь «до свидания в новом качестве». Но 8 апреля он трагически ушел из жизни. И его коллеги создали вечер его памяти. Создали так быстро, как не получится сделать ни один спектакль, и с такой самоотдачей, с какой только можно показать свою любовь к собрату по сцене и горечь уже вечного расставания.

Айдару на юбилее было лишь 35, и он сознательно прощался со статусом ведущего танцовщика, дарившего столько радости и восторга поклонникам своего таланта, выбрав для этого вечера во многом трагический образ Актера, снимающего маски то азартного Арлекино, то печального Пьеро и оказывающегося перед миром совершенно незащищенным — самим собой. Режиссеры вечера памяти народного артиста Чувашии Елена Лемешевская и Галина Никифорова, как и дирижер Ольга Нестерова, не только сумели сохранить эту интонацию, но и передали уникальность пути танцовщика, силу и хрупкость его мечты.

Человеческий век бывает недолгим, как и балетный. Он измерен, когда зрительская любовь в апогее, актерская сила на пике, а осмысление судьбы иногда только еще начинается. Эта программа для поклонников его таланта, как и юбилейная, оказалась тоже вечером без поклонов, но сладость мечты и красота минора в ней стала окончательной и бесповоротной. Как окончательно и бесповоротно осиротели сценические костюмы, выставленные в фойе перед концертом.

На том его печальном празднике прощания со сценой Мечта в финале красиво уходила, растворялась в сумраке кулис, а вслед за ней уходил и наш герой. Все арии Мечты исполняла тогда Маргарита Финогентова. На вечере памяти ведущая солистка начинала программу «ангельским приветствием» «Ave Maria» вместе с хором, разместившемся на галерках. И весь зал тоже вставал и плакал.

Программа была соткана из самых известных партий и хореографических работ безвременно ушедшего танцовщика. И построено это было также одновременно в трагическом и прекрасном ритме — прерванного полета и его продолжения в других. Во многом этому помогли видеозаписи и вдохновенная работа видеодизайнеров. Каждую партию или номер начинал сам Айдар, а продолжали танец уже другие.

В номере на музыку Масканьи Хисамутдинов солировал на экране, а артисты балета кружили вместе с ним, но на сцене. Он будто врывался на подмостки и в «Любви-волшебнице», а за ним выходили в блистательном испанском танце Елена Лемешевская и исполнители этого балета. Постоянная партнерша Айдара по сцене Татьяна Альпидовская, будто перемещаясь между двумя мирами, танцевала и на экране вместе с ним, и на сцене в таких, отныне ставших классическими, номерах, как «Прикосновение» и «Эхо сожженного крика» Галины Никифоровой. А вот последняя работа Айдара как хореографа и исполнителя «Иные. Право на любовь» на музыку Моцарта и с улетающими в финале в бездну голубями так и осталась лишь на экране.

Рита Кириллова

фото чувашского театра оперы и балета

Один за другим на экране оживали образы, созданные блистательным танцовщиком, как и прежде, вызывая овации зала.