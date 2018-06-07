От фестиваля в Шаймурзино до встреч в Доме русского зарубежья

В будущем году исполняется 85 лет со дня рождения Геннадия Айги. В Чувашии главой правительства Иваном Моториным подписано распоряжение Кабинета Министров республики о подготовке к этой дате целого ряда мероприятий.

Судя по списку, событий, связанных с юбилеем народного поэта Чувашии (Командора Ордена литературы и искусства, лауреата многочисленных литературных премий, в том числе Пастернаковской, Французской Академии, имени Андрея Белого, Петрарки и других), будет немало, и они пройдут по всей республике и за ее пределами.

Начнется большой литературный праздник на родине поэта, в Батыревском районе. Здесь готовят фестиваль чувашской поэзии «Айхи сёмах?» (Читая Айги) и научно-практическую конференцию. Непосредственно в день рождения Геннадия Николаевича, 21 августа, в районе состоится главное торжество юбилейного года. В августе районный конкурс чтецов, посвященный творчеству народного поэта Чувашии, пройдет и в Порецком.

Национальная библиотека подготовит передвижную выставку. Здесь же в марте состоится традиционный поэтический фестиваль «ГолосА», в августе литературно-музыкальный вечер, а осенью развернется выставка живописных, графических, прикладных и фоторабот «Мир Геннадия Айги». Главная библиотека Чувашии выпустит мультимедийный диск «Поэзия тишины», а в библиотечных залах прочитают публичные лекции. В Чувашском гуманитарном институте планируют международную научно-практическую конференцию.

Одним из главных событий литературного года должно стать издание Чувашским книжным издательством четвертого тома собрания сочинений Геннадия Айги. Завершат юбилейный год чтения, встречи и выставки в Москве, в Доме русского зарубежья имени Александра Солженицына.

Маргарита Красотина