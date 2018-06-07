Весь мир — ночлежка

Молодежный театр обратился к пьесе Максима Горького

Последней премьерой уже закрывшего нынешний сезон ТЮЗа имени Михаила Сеспеля стал спектакль «На дне» по хрестоматийной пьесе Максима Горького. Постановка осуществлена в год 150-летия со дня рождения писателя, чьи произведения и сегодня остаются современными.

Спектакль начался необычно: пока зрители рассаживались, за импровизированным занавесом кто-то закашлял, потом задвигались люди, усилился свет, и началось действие. Постепенно публика знакомилась с героями пьесы, которых объединяет одно жгучее стремление — прожить лучшую жизнь, чем та, что они проживают в ночлежке. Каждый проходит испытание собой, своей природой и в тот или иной момент «взвывает» от бессилия. Образ ночлежки становится уменьшенным образом всего мира. Текст Горького очень бережно произносился со сцены. Это было отправной точкой для режиссера Дмитрия Петрова, который представил спектакль как дипломную работу для Ярославского театрального института.

Музыка Алексея Айги придает спектаклю особую ритмику, настойчиво напоминая о самых важных вопросах человечества и побуждая к постоянному поиску. Художник — Лариса Комиссарова. В ролях — Николай Дмитриев, Владимир Григорьев, Светлана Дмитриева, Венера Пайгильдина и другие.

Рита Кириллова