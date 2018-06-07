«Вместе в цифровое будущее»: определены победители конкурса журналистов

«Ростелеком» в партнерстве с Nokia определил победителей VIIмеждународного конкурса журналистов «Вместе в цифровое будущее»,в котором приняли участие и журналисты изЧувашской Республики.

Конкурс проводился средиштатных и внештатных корреспондентов, журналистов региональных СМИ, региональных вкладок федеральных масс-медиа, а также среди представителей российской блогосферы.

Цель конкурса – привлечь внимание медиа к теме инновационных разработок и технологических новинок в телекоммуникационной отрасли и других общественных сферах.

На конкурс представлено порядка 1200 работ. Наибольшее количество –традиционно из Уральского, Центрального и Приволжского федеральных округов.

Максимальную активность проявили участники в номинациях «ТВ и радио» – более 380 сюжетов – и «Интернет-СМИ» – порядка 350 материалов.

Из Чувашии на конкурс представлено 16 работ. Наиболее активны были участники в номинациях «Интернет-СМИ» и «Социальные медиа» – по 5 материалов. Максимальное количество работ представили Андрей Федоров (блог «Едем в Чувашию») и Эдуард Важоров (информационный сайт столицы Чувашии «Чебоксары.ру»).

Для оценки конкурсных заявок работали региональное и федеральное жюри, в состав которых были приглашены эксперты телекоммуникационного рынка, интернет-отрасли и медийного сообщества.

В конкурсе 2017-2018 творческие работы на федеральном уровне оценивали: Кира Кирюхина, директор департамента внешних коммуникаций ПАО «Ростелеком»; Михаил Калмыков, первый заместитель генерального директора Федерального государственного унитарного предприятия «Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)»; Михаил Райскин, генеральный директор компании Nokia в России; Тина Бутхузи, директор по маркетингу в регионе Восточная Европа, Nokia; Денис Кусков, генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily; Татьяна Зверева, PR-директор SAP CIS, ООО «САП СНГ».

В церемонии награждения в Москве приняли участие 30 претендентов на главную победу в четырех номинациях и спецноминации партнера – Nokia.

«Наше сотрудничество с региональными СМИ строится, прежде всего, на интересе журналистов, неравнодушных к теме телекома и технологий, а конкурс нас всех сближает и объединяет в команду единомышленников. Ежегодно мы отмечаем внимание к конкурсу и видим профессиональный и экспертный рост наших постоянных участников. Лучшие из них задают тренды в области IT-журналистики», –отметила директор департамента внешних коммуникаций ПАО «Ростелеком» Кира Кирюхина.

Победителями федерального этапа конкурса в четырех номинациях стали:

Печатная пресса – Олег Клименко, газета «Золотой Рог», Владивосток, «Дальневосточники заждались онлайн-доктора» ; Радио и телевидение – Максим Щербаков,ВГТРК ГТРК «Лотос», Астрахань, «Астраханский центр фотовидеофиксации» ; Интернет-СМИ – Алексей Лисовицкий, сайт «Голографика», Самара, «Как 5G изменит устройства и сервисы дополненной реальности» ; Социальные медиа – Михаил Кривый, блогер, Великий Новгород, «Умный дом – практика квартирного внедрения».

– Олег Клименко, газета «Золотой Рог», Владивосток, ;

Победителем вспецноминации «Интернет вещей» от партнера конкурса – компании Nokia– стала работа Анастасии Разумной «От умных кроссовок до выгодных заводов. Что такое «интернет вещей» и как он развивается в Смоленской области», сетевое издание «SmolDaily.ru», Смоленск.

Алексей Лисовицкий: «Я давно интересуюсь вопросами, связанными с дополненной и виртуальной реальностью, интерактивными онлайн-технологиями, киборгизацией и блокчейном. За последнее десятилетие накопил определенный багаж знаний, которым стараюсь делиться с людьми. У меня сформировалось концептуальное видение перспективы развития подключенных с помощью технологии 5G устройств, о чем я и рассказал в своей работе. Благодаря конкурсу “Ростелекома” я узнал много умных, красивых, талантливых людей. Быть среди них – большая честь».

Михаил Райскин, генеральный директор Nokia в России, отметил: «Сегодня мир стоит на пороге четвертой промышленной революции, которая изменит жизнь человека, создавая новые требования и открывая новые возможности. Задача средств массовой информации – подготовить общество к грядущим изменениям и рассказать о новом опыте, который предоставляют современные технологии для каждого из нас. Nokia находится на переднем крае революционных исследований, нацеленных на решение задач цифровой эпохи, которая требует контекстуального подключения и взаимодействия всех людей и вещей. Мы приветствуем победителей конкурса и желаем им дальнейших творческих успехов на пути продвижения инноваций в России».

Победители федерального этапа конкурса отправятся зимой2018 года в штаб-квартиру компании Nokiaв Финляндию.

Официальный хештег конкурса: #eFuture; сайт конкурса:www.smi.rt.ru.

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ПАО «Ростелеком» – крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств в России.

Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 12,7 млн, а платного ТВ «Ростелекома» – более 9,9 млн пользователей, из которых свыше 5 миллионов смотрят уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ».

Выручка Группы компаний за 3 мес. 2018 г. составила 76,2 млрд руб., OIBDA достигла 23,2 млрд руб. (30,4% от выручки), чистая прибыль – 3,9 млрд руб.

«Ростелеком» является безусловным лидером рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания – признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.

Стабильное финансовое положение Компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства FitchRatings на уровне “BBB-”, агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+”, а также агентства АКРА на уровне “AA(RU)”

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О компании Nokia

Мы создаем инновационные технологии, объединяющие мир. Опираясь на исследовательский и инновационный опыт NokiaBellLabs, компания предлагает операторам связи, государственным структурам, крупным корпорациям и индивидуальным потребителям наиболее полный в отрасли спектр технологий, услуг и схем лицензирования.

Специализируясь в самых разных областях, от опорной инфраструктуры сетей 5G и Интернета вещей до виртуальной реальности и цифровых систем для здравоохранения, мы формируем технологическое будущее, которое полностью изменит нашу жизнь. www.nokia.com