Совет Федерации подготовил рекомендации для сайтов о защите детей в сети

Временная комиссия Совета Федерации по развитию информационного общества подготовила Методические рекомендации о реализации мер, направленных на обеспечение безопасности и развития детей в сети «Интернет».

Методические рекомендации подготовлены на основе принципов Федерального закона №436 «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и Декларации саморегулирования в целях безопасности в интернете, принятой в Евросоюзе в 2009 году.

Документ содержит рекомендации для разных категорий сайтов и сервисов: «Обмен информацией между пользователями», «Информационные сайты», «Интернет-сервисы», «Поисковые системы» и «Ресурсы, содержащие информацию, запрещенную для детей».

«Для каждой категории разработаны рекомендации с учетом специфики. Это и набор практических мер по защите несовершеннолетних от нежелательного контента, и перечень функциональных кнопок и ссылок, которыми нужно оснастить сайт. Важно, что проект рекомендаций содержит прямые рекомендации владельцам и администраторам различных сайтов, что им необходимо сделать в интересах защиты детей», — объяснила сенатор Людмила Бокова.

12 апреля 2018 года на заседании Временной комиссии Совета Федерации по развитию информационного общества обсуждался Проект методических рекомендаций. В заседании приняли участие представители Минкомсвязи России, Минобранауки России, Роскомнадзора, Следственного комитета, Минздрава России и Роспотребнадзора, которые поддержали концепцию методических рекомендаций, а также направили свои предложения и замечания.

На данный момент на сайте Совета Федерации в разделе «Обсуждения» проходит общественное обсуждение текста документа, в ходе которого любой интернет-пользователь может выразить свое мнение и направить предложения.

Принять участие в обсуждении методических рекомендаций могут представители общественных организаций, бизнес-структур и заинтересованные пользователи сiети по ссылке http://www.council.gov.ru/services/discussions/themes/92427/.

Первоисточник: Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации