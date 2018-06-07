В русском драмтеатре готовят новую постановку

В Государственном русском драматическом театре г. Чебоксары идут репетиции пьесы Алексея Арбузова «Мой бедный Марат». Премьера спектакля назначена на 22 июня 2018 года.

«Мой бедный Марат» – это трогательный рассказ о любви и о том, что от прошлого, как и от самих себя, невозможно убежать. Действие в пьесе начинается во время блокады Ленинграда в 1942 году. Совсем еще юные Марат, Лика и Леонидик теряют своих близких и родных, но находят друг друга. Они проживают на наших глазах свои лучшие годы — юность, молодость, зрелость. Любовный треугольник, возникший в юности, с годами лишь обостряется…

По задумке режиссера Сергея Юнганса, молодых Марата, Лику и Леонидика играют Андрей Аверин, Анастасия Бешенова и Владимир Буров. Повзрослевших – Сергей Куклин, Людмила Казимир и Александр Шаповалов.

В творческом тандеме с режиссером С.Юнгансом не в первый раз работают сценограф Иван Мальгин, художник по костюмам Елена Чиркова и хореограф Ирина Гаврилова. К слову, Иван Мальгин дважды награжден дипломом за лучшее оформление спектакля («Чехов CLUB» и «Варшавская мелодия») по итогам Международного фестиваля русских театров России и зарубежных стран «Мост дружбы».