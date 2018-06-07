Карта «Мир» станет единым проездным для всей России

Рабочая группа с участием Банка России и Минтранса обсуждает унификацию системы оплаты проезда на транспорте. Первым шагом к ней может стать установка в автобусах, трамваях, троллейбусах и станциях метро турникетов, принимающих бесконтактные банковские карты. Об этом в интервью «Российской газете» рассказал генеральный директор Национальной системы платежных карт (оператор платежной системы «Мир») Владимир Комлев.

Единая система позволит пассажиру, независимо от того, в какой город он приехал, не покупать местный проездной билет, если у него есть обычная бесконтактная карта «Мир», пояснил суть идеи Владимир Комлев. «Он сможет не просто ею оплатить проезд, но и реализовать свои льготы или воспользоваться гибким тарифом», – сказал он.

По его словам, выбор именно карты «Мир» обусловлен тем, что она по определению есть у всех льготных категорий пассажиров.

«Мы движемся к созданию единого для всей России транспортного предпроцессинга, который будет определять, разовая ли это поездка и полноценный платеж обычной картой или к карте привязан проездной и списывать надо по пониженному тарифу, либо держатель карты вообще льготник и ничего не платит, – рассказал Владимир Комлев. – То есть, если приходит транзакция с карты, номера которой в базе предпроцессинга нет, списываем по разовому тарифу, например 50 рублей, а если есть и, условно, она привязана к квартальному проездному, с карты деньги не списываются, только учитывается поездка в рамках предоплаты и периода валидации. Другая карта – из социального регистра, тогда просто фиксируется факт поездки, чтобы транспортный оператор по своему договору с городом получил компенсацию за то, что он вот эту бабушку, дедушку, многодетную маму провез бесплатно».

По информации «Российской газеты»