У Чебоксар появится зеленый пояс

Общественные слушания по вопросу создания лесопаркового зеленого пояса столицы состоялись в г.Чебоксары 5 июня. Предложения подготовила администрация города Чебоксары.

Напомним, 3 июля 2016 года в силу вступил Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части создания лесопарковых зеленых поясов». Лесопарковые зеленые пояса создаются в целях реализации права граждан на благоприятную окружающую среду, это зоны с ограниченным режимом природопользования и иной хозяйственной деятельности. Они включают в себя территории, на которых расположены леса, водные объекты или их части, природные ландшафты, и территории зеленого фонда в границах городских населенных пунктов, которые прилегают к указанным лесам или составляют с ними единую естественную экологическую систему.

В общественных слушаниях приняли участие заместитель министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики Марина Трофимова, заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства — главный архитектор города Вениамин Мамуткин, председатель Общественной палаты Чувашии Александр Судленков, эксперт Народного фронта в Чувашии, руководитель регионального отделения Межрегиональной экологической общественной организации «Эка» Александр Воробьев.

На мероприятие пришли заинтересованные лица: граждане, общественные объединения, некоммерческие организации, представители средств массовой информации.

Предложения администрации города Чебоксары озвучил Вениамин Мамуткин. На сегодняшний день территория всего городского округа 250000 га, из них 40000 га – зоны зеленого насаждения, из которых 4000 га предложено включить в состав зеленого пояса. «В зону зеленого пояса предлагаем включить территории, на которых в соответствии с генпланом города, застройка не предусмотрена, создание этой зоны не повлечет за собой ограничений градостроительного развития города, – объяснил главный архитектор. – Действия администрации направлены на сохранение баланса между зеленой и застроенной территориями». Кроме Заволжья, в зеленый пояс также включены участки леса на окраинах города, парки, например, роща Гузовского, Берендеевский лес.

В проекте, предоставленном для рассмотрения, указаны 96 земельных участков лесного фонда (44281840 кв. м), 32 земельных участка населенных пунктов (4313264 кв. м) и одна особо охраняемая территория площадью 159336 кв. м.

Заместитель министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики Марина Трофимова в своем выступлении подчеркнула важность создания экологической зоны и отметила, что большая часть зеленого пояса – это леса федерального значения, Чебоксарское и Опытное лесничества. «Как только будет принято решение о лесопарковом зеленом поясе, нужно понимать, что не он имеет права уменьшаться. Если по какой-то причине он уменьшится, его нужно восполнить», — рассказала Марина Николаевна.

Александр Воробьев, выступая, отметил, что Россия – крупнейшая лесная держава мира с богатым природным разнообразием. В Чувашии треть территории занимают леса и важно их сохранить: «После пожаров 2010 года в Чувашии активно занялись восстановлением лесного фонда. Согласно ст.42 Конституции РФ каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением.

Народный фронт выступает за принятие предложений, подготовленных администрацией г.Чебоксары. Также мы считаем, что зеленый пояс необходимо дополнить территориями Новочебоксарска, Чебоксарским, Марпосадским, Моргаушским и другими районами».

Подводя итог общественных слушаний, большинством голосов было принято решение о принятии предложений городской администрации с учетом рекомендаций Народного фронта. Законопроект о создании лесопаркового зеленого пояса города Чебоксары будет рассмотрен депутатами Госсосвета Чувашии.