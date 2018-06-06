В Санкт-Петербурге прошел юбилейный Акатуй

3 июня в парке Малиновка Санкт-Петербурга состоялся 20-й ежегодный чувашский праздник Акатуй. Петербургский Акатуй вот уже двадцать лет объединяет чувашей северной столицы и Ленинградской области на большой общий праздник. По торжественному случаю в этом году учрежден Флаг Петербургского Акатуя, который станет неотъемлемым атрибутом всех будущих праздников.

Впервые Акатуй был проведен рядом с деревней Новые Колпаны Гатчинского района Ленинградской области в 1998 году. С тех пор прошло 20 лет и Акатуй праздновался в разное время на разных площадках города и области: в Удельном парке, на овражной поляне пос. Мурино Всеволожского района, пос. Сусанино Гатчинского района, в парке Екатерингоф.

На празднике были зачитаны приветствия от Главы Чувашской Республики Михаила Игнатьева и Вице-губернатора Санкт-Петербурга – руководителя Администрации Губернатора Санкт-Петербурга Александра Говорунова. Затем в торжественной обстановке был передан Флаг Петербургского Акатуя директору Санкт-Петербургского Дома национальностей Елене Кузнецовой в знак открытия и начала праздника.

Традиционно в начале праздника гости встали в общий хоровод под народный гимн «Аки Сухи» в исполнении Заслуженной артистки Чувашской Республики Елены Соловьевой. В первой части концерта выступали чувашские фольклорные ансамбли «Парне» (рук. Т. Ильина), «Нарспи», дуэт «Иван и Алиса», выпускница Чебоксарского музыкального училища им. Ф.П. Павлова и солистка ансамбля «Вереск» (г. Выборг) Екатерина Павлова. Танцы «Параппан» и «Девичья плясовая» были исполнены хореографическим ансамблем «Кевер» (г. Санкт-Петербург). Солистка ансамбля «Парне» Людмила Казакова (с. Аликово, Чувашская Республика) порадовали гостей красивыми и душевными чувашскими песнями.

Для гостей праздника была организована выставка народно-прикладного творчества и предметов быта чувашей и народов Поволжья и Урала: чуваши, башкиры, русские, мордва и др. Копии старинных украшений, костюмы, полотенца и многое другое можно было посмотреть в шатре национальных подворий, организованные участниками праздника. По соседству с выставкой можно было отведать чувашские национальные блюда «Хуплу» и «Шартан».