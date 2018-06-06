Чебоксарские журналисты посетили «болевые» точки точечной застройки

5 июня Минстрой Чувашии совместно с Управлением архитектуры и градостроительства администрации г. Чебоксары организовали совместный пресс-тур по местам Чебоксар, которые были названы жителями проблемными местами точечной застройки.

Первым объектом стал участок земли по улице Матэ Залка возле д. 14 а, где среди проложенных тропинок были установлены элементы детской площадки. Как выяснилось из разговора с местными активистами, детей тут много, много и торговых точек, и все, что нужно местному населению, особенно тем, кто живет в малосемейках – чтобы участок оставили в пользовании детей, а не возводили очередной магазин.

Как сообщил зам. главы администрации города Анатолий Павлов, вчера глава администрации города принял решение отменить объявленный по этому участку муниципальной земли аукцион на право строительства торговой точки. Однако, чтобы вопрос этот больше не возникал, главный архитектор республики Александр Шевлягин и Анатолий Павлов рекомендовали местным жителям обратиться в управляющую компанию или в администрацию города для закрепления аренды этого участка под детскую площадку или зону отдыха.

Далее журналистский пул отправился на улицу Ахазова, где в р-не дома №13 есть планы строить двухподъездный разноэтажный (9-13 этажей) жилой дом.

Здесь к двору этого дома присоединился изрядный участок земли. Прежде он принадлежал детскому саду, выкупленному в собственность застройщиком еще в 2008 году. Сегодня здесь среди берез установлены элементы детской игровой площадки, лавочки, и жильцы недовольны тем, что здесь может начаться стройка.

– По этому участку земли уже есть решение суда, и оно принято в пользу застройщика – срок аренды ему продлен, – проинформировал журналистов Анатолий Павлов. – Однако сейчас мы совместно с застройщиком ищем решение, которое позволит учесть и пожелания жильцов окрестных домов. Если решение о строительстве все же будет принято, то все элементы детской площадки, установленные сегодня на территории бывшего детского сада, а теперь как бы ставшей частью двора этого дома, будут перенесены и установлены вблизи этого же дома.

Третий адрес – средняя школа №27 (ул. Мичмана Павлова, д. 9), здесь застройщик выкупил в собственность территорию заброшенных школьных теплиц и запланировал тут строить одноподъездный девятиэтажный дом. На территорию школьного стадиона стройка не заходит. Проект планировки территории, по словам замглавы А. Павлова, сегодня отправлен на доработку. Жители этого старого и давно застроенного микрорайона также против новостройки.

Одно из пожеланий, высказанных Анатолием Павловым, касалось повышения общественной активности жителей, которые не приходят на публичные слушания по определению судьбы таких участков, а начинают активно действовать, когда решение о строительстве принято или даже стройка уже началась.

Подводя итог невеселого путешествия, главный архитектор республики Александр Шевлягин сказал:

– Конечно, город не может не строиться, не развиваться, конечно, ему надо пополнять бюджет. Но и благоустройство, забота об условиях комфортного проживания жителей очень важна! Не зря ведь программа «Формирование комфортной городской среды» стала одной из приоритетных государственных программ, на которую обращено внимание первых лиц нашего государства. Поэтому и администрации муниципальных образований, и застройщикам, и жителям придется договариваться, находить общие точки соприкосновений и принимать решения, учитывающие все интересы. По-другому сегодня нельзя!