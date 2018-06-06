День России в Чебоксарах: что ждет горожан и гостей столицы в праздничный день

12 июня наша страна отмечает один из самых молодых государственных праздников – День России. В этот знаменательный день в Чебоксарах пройдет около 50 праздничных мероприятий в городских парках, музеях, библиотеках и других учреждениях культуры, образования и спорта.

В преддверии праздника, 11 июня, в 17.00 состоится концерт уникального коллектива с удивительной историей – Академического ансамбля песни и пляски войск национальной гвардии Российской Федерации. Обширный и разнообразный репертуар ансамбля, включающий в себя лучшие образцы русской и зарубежной классики, современной и народной песни, танцы народов России, старинные и современные солдатские песни, станет настоящим подарком для горожан.

12 июня главные мероприятия по традиции пройдут на Красной площади. Для любителей спорта с 10.00 до 12.00 пройдут Всероссийские соревнования по прыжкам с шестом. В 15.00 состоится концерт, посвященный Дню России, «Я люблю тебя, Россия!», к которому присоединятся участники Всероссийской акции «Парад дружбы народов России». В праздничном шествии примут участие представители национально-культурных объединений, всего около 500 человек. Маршрут движения: Площадь Республики – ул. Ленинградская – Красная площадь. Планируемое количество участников и зрителей мероприятий на Красной площади составит около 10 000 человек.

В 12.00 в городском детском парке им. А.Г. Николаева для детей пройдет вокальный конкурс «Во славу Отчизны пою я о ней!». Центральный парк «Лакреевский лес» в 13.00 для маленьких непосед проведет концертно-развлекательную программу «Россия – матушка моя!».

Совместно с пришкольными лагерями, дошкольными образовательными учреждениями города, библиотеками, дворцами культуры запланированы патриотические акции, флешмобы, конкурс чтецов, историко-познавательные уроки и выставки.

Запланировано проведение порядка 10 спортивных мероприятий, в том числе республиканский турнир по настольному теннису среди юношей и девушек 2002 г.р. и моложе, турниры по шахматам и бадминтону, соревнования по мини-футболу, «Веселые старты» и др.

На праздничные мероприятия, посвященные празднованию Дня России, приглашаются все желающие.

План мероприятий