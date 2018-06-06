Чувашия вошла в десятку лидеров экологического рейтинга регионов России

ЧЕБОКСАРЫ, 5 июн — РИА Новости. Чувашская Республика вошла в топ-10 экологического рейтинга регионов России, составленного общественной организацией «Зеленый патруль» по итогам весны 2018 года.

Первое место в списке регионов с самой благополучной экологической обстановкой занимает Тамбовская область, за ней следует Республика Алтай и Алтайский край. В десятку регионов-лидеров также вошли Курская, Белгородская, Мурманская области, Санкт-Петербург, Ульяновская область, Республика Коми.

«Правительство Чувашии уделяет самое пристальное внимание повышению экологической безопасности, увеличению количества зеленых зон. Большим шагом в этом направлении стала реализация важнейших инвестиционных проектов. Благодаря строительству самого современного в России полигона твердых коммунальных отходов, реконструкции биологических очистных сооружений в Новочебоксарске, созданию комплекса сооружений по обработке осадков на водоочистной станции «Заовражная» в Чебоксарах риск нанесения ущерба окружающей среде сведен к минимуму», — процитировали в пресс-службе Главу региона Михаила Игнатьева.

По словам Главы Чувашии, в этом году завершится технический этап рекультивации закрытой свалки ТКО в городе Чебоксары. На эти цели будет направлено более 350 миллионов рублей.

«Для защиты населения от негативного воздействия сточных вод в прошлом году начато строительство третьей очереди биологических очистных сооружений в Новочебоксарске. Хочу отметить, что в результате реализации этого проекта улучшится экологическое благополучие почти половины жителей Чувашии», — сказал Глава региона.

Он добавил, что до 2025 года в республике планируется завершить реконструкцию и строительство биологических очистных сооружений в Мариинском Посаде и Ядрине, построить локальные очистные сооружения ливневых сточных вод в Чебоксарах и Новочебоксарске.

РИА Новости https://ria.ru/society/20180605/1522097189.html