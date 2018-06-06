В Чувашии будут работать 12 пляжей и 45 специально оборудованных мест для купания

Устранение последствий прошедшего 30 мая урагана и обеспечение безопасности людей на водных объектах в период купального сезона были рассмотрены в ходе еженедельного совещания Главы Чувашии Михаила Игнатьева с членами Кабинета Министров и руководителями ряда территориальных органов федеральных ведомств 4 июня.

Напомним, 30 мая по ряду районов республики прошла гроза с порывами шквалистого ветра до 20-25 м/сек. В результате падения деревьев на линии электропередач в 69 населенных пунктах в 17 районах республики полностью или частично была прекращена подача электроэнергии.

Неблагоприятная ситуация, сложившаяся в результате прохождения шквалистого ветра, Правительством республики с первых часов была взята под особый контроль.

Распоряжением Главы Чувашской Республики в целях ликвидации последствий чрезвычайной ситуации введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера для органов управления и сил территориальной подсистемы Чувашской Республики единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций с 31 мая 2018 г. до особого распоряжения.

Органам исполнительной власти и органам местного самоуправления поручено в кратчайшие сроки ликвидировать последствия стихийного бедствия и принять все необходимые меры по выполнению восстановительных работ и оказанию помощи населению.

Председатель Государственного комитета Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Вениамин Петровдоложил, что на сегодняшний день в 14 районах восстановительные работы завершены.

В Урмарском районе, который больше всех пострадал от последствий урагана, кровельные работы продлятся три недели.

Кровельные работы завершены на трех пострадавших многоквартирных домах в Порецком районе. Близятся к завершению работы на последнем пострадавшем здании. Проводятся ремонтно-восстановительные работы в частном секторе.

В Красноармейском районе кровлю средней общеобразовательной школы должны отремонтировать до 6 июня.

Глава Чувашии поблагодарил ответственных лиц за оперативную слаженную работу при ликвидации последствий неблагоприятных погодных условий.

Председатель Государственного комитета Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Вениамин Петроврассказал, что к предстоящему купальному сезону в республике планируется открыть 12 пляжей и 45 специально оборудованных мест для купания и отдыха населения. По его информации, работа по подготовке пляжей, мест для купания и отдыха населения на должном уровне организована в городах Чебоксары и Новочебоксарск, Канашском, Мариинско-Посадском, Моргаушском, Чебоксарском, Шемуршинском, Ядринском и Яльчикском районах.

Отмечено, что 75% несчастных случаев на воде происходят с людьми в состоянии алкогольного опьянения. 90% происшествий на воде случаются в необорудованных для купания местах. Особую озабоченность вызывают случаи гибели на воде несовершеннолетних.

Главам администраций районов и городов поручено принять все необходимые меры по подготовке к купальному сезону. Необходимо обратить особое внимание на организацию работы по профилактике происшествий на воде в образовательных организациях, летних пришкольных и загородных детских оздоровительных лагерях.

Вениамин Петров доложил, что силы и средства Чувашской республиканской поисково-спасательной службы к предстоящему купальному сезону готовы.

В столице республики с 1 июня начали работать 4 городских пляжа. Глава администрации города Чебоксары Алексей Ладыков сообщил, что в связи с ремонтными работами Афанасьевский и Новосельский пляжи будут работать только по выходным. Обеспечивать безопасность на воде будут матросы-спасатели. Контроль будет осуществляться на территории всех пляжей ежесуточно.

В Новочебоксарске будет работать один пляж. По информации главы администрации города Ольги Чепрасовой, Новочебоксарск к пляжному сезону готов. Проведены водолазные работы по очистке дна реки. В ежедневном режиме ведется патрулирование запретной зоны для купания. Проведены субботники, территория набережной вычищена от мусора.

Глава республики Михаил Игнатьев обратил внимание, что территории пляжей и специально оборудованные места для купания и отдыха населения должны содержаться в чистоте, соответствовать требованиям безопасности.

Руководитель региона напомнил, что в прошлом году в ходе проверки пляжей в Новочебоксарске вдоль реки были обнаружены стихийные свалки, заросшие бурьяном территории. Кроме того, был обнаружен необорудованный пляж, где купались дети без сопровождения взрослых. «Необходимо контролировать ситуацию, следить за порядком», – подчеркнул он.

Необходимо также усилить меры профилактики, своевременно разрешать возникающие вопросы, делать все для того, чтобы купальный сезон прошел без больших происшествий. Многое зависит и от культуры поведения на воде самих отдыхающих, заключил Глава региона.

Руководитель Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике Надежда Луговская напомнила о необходимости перед началом работы пляжа получить в установленном порядке санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии водного объекта санитарным правилам.