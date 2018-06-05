В 2018 году в районах Чувашии будет построено ещё 25 ФАПов

Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным поставлена задача на следующее десятилетие – обеспечить доступность качественного здравоохранения на всей территории Российской Федерации для всех граждан Российской Федерации.

Чувашия обладает развитой инфраструктурой для обеспечения медицинской помощью шаговой доступности: начиная от домовых хозяйств и фельдшерско-акушерских пунктов до республиканских и федеральных центров высоких технологий.

Напомним, по инициативе Главы республики Михаила Игнатьева с 2013 года в регионе построено и введено в эксплуатацию 152 ФАПа, в том числе 27 – в 2017 году.

Минздрав Чувашии продолжает работу по строительству модульных фельдшерско-акушерских пунктов в районах Чувашской Республики. Средства на строительство предусмотрены в республиканском бюджете Чувашской Республики. В 2018 году планируется построить 25 модульных фельдшерско-акушерских пунктов в 16 районах республики.

В этом году новые модульные ФАПы откроются в следующих населенных пунктах: с. Сойгино Алатырского района, д. Шоркасы Аликовского района, с. Устье Аликовского района, д. Татмыш-Югелево Батыревского района, д. Яншихово Батыревского района, д. Чиршкас-Мураты Вурнарского района, д. Большие Абакасы Ибресинского района, д. Хом-Яндобы Ибресинского района, д. Передние Яндоуши Канашского района, д. Напольные Котяки Канашского района, д. Пиндиково Козловского района, д. Еметкино Козловского района, с. Токаево Комсомольского района, с. Именево Красноармейского района, д. Тарабай Красночетайского района, д. Анаткасы Урмарского района, д. Вурумсют Цивильского района, д. Тиньговатово Цивильского района, д. Чиганары Чебоксарского района, с. Чемурша Чебоксарского района, д. Большое Буяново Шемуршинского района, с. Большой Сундырь Ядринского района, д. Кукшумы Ядринского района, д. Новое Байдеряково Яльчикского района, д. Индырчи Янтиковского района.

Первый модульный ФАП планируется открыть ко Дню Республики в Красноармейском районе в с.Именево.