Компания «Т Плюс» подвела итоги творческого соревнования юных художников

В филиалах Марий Эл и Чувашии «Т Плюс» и «ЭнергосбыТ Плюс» завершился конкурс детского рисунка, приуроченный ко Дню защиты детей.

В творческом состязании приняли участие дети и внуки сотрудников Чебоксарской ТЭЦ-2, Новочебоксарской ТЭЦ-3, Йошкар-Олинской ТЭЦ-2, Тепловых сетей Марий Эл и Чувашии, аппаратов управления филиалов — всего более 30 человек. Они представили конкурсной комиссии свои фантазии на тему «Вот оно какое — наше лето!».

Строгих ограничений в технике выполнения работ жюри не вводилось: ребята выполняли зарисовки как красками, так и при помощи карандашей, фломастеров, мелков. Единственным условием было наличие в работах корпоративного оранжевого цвета, который, впрочем, как нельзя лучше ассоциируется с теплом и красками лета.

Победителями конкурса стали авторы самых ярких и интересных рисунков:

1 место — Мясникова Софья, 11 лет, дедушка – Бухарин Физикат, начальник смены электростанции Чебоксарской ТЭЦ-2;

2 место — Малышева Ева, 5 лет, мама – Шайкина Наталия, и.о. заместитель директора по общим вопросам и персоналу филиала «Марий Эл и Чувашии» Т Плюс;

3 место — Алексеева Мария, 5 лет, папа – Алексеев Алексей, руководитель участка по турбинному оборудованию КТЦ Новочебоксарской ТЭЦ-3.

Поощрительных призов удостоены:

Фролов Артем, 6 лет, мама — Фролова Наталья, ведущий специалист Управления организации закупок филиала;

Моругова Виктория, 7 лет, мама – Моругова Екатерина, специалист 1 категории отдела формирования эксплуатационных программ и отчетности филиала;

Афанасьева Мария, 6 лет, мама – Афанасьева Наталья, специалист Юридического управления Регионального центра правового обеспечения в г. Чебоксары;

Иванова Тая, 5 лет, мама – Иванова Надежда, специалист по продажам и обслуживанию клиентов ДОПиОК в г.Чебоксары филиала Марий Эл и Чувашии ОАО «ЭнергосбыТ Плюс».

Все участники конкурса получат на память фирменные сувениры компании. Чествование победителей состоится 1 июня на праздничном мероприятии, посвященном Дню защиты детей, которое пройдет на площадке перед Чебоксарской ТЭЦ-2. Здесь также будет организована выставка конкурсных работ, которую по достоинству смогут оценить все сотрудники компании.