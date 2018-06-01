«Материнскую славу» оценит Геральдический совет

Шесть эскизов почетного знака «Материнская слава» было рассмотрено на нынешней неделе на заседании конкурсной комиссии.

Новая республиканская награда, напомним, была учреждена в ноябре прошлого года Указом Главы Чувашии как символ государственного и общественного признания заслуг матерей. А чуть позже был объявлен конкурс на разработку эскиза почетного знака. Основными критериями при оценке эскизов, согласно конкурсному положению, являлись соблюдение правил геральдики и фалеристики, высокая художественная выразительность, эстетичный внешний вид, оригинальность решений и экономичность исполнения. В итоге конкурсной комиссией был отобран эскиз члена Союза художников и Союза дизайнеров России Игоря Андреева.

Но как будет выглядеть новый знак, пока говорить рано. Сейчас эскиз направлен на экспертизу в Геральдический совет при Президенте РФ, сообщают в управлении государственной гражданской службы, кадровой политики и государственных наград Администрации Главы Чувашии. Если работа получит положительное заключение, эскиз будет опубликован на официальном портале органов власти республики. А при наличии замечаний со стороны Геральдического совета автор должен будет доработать эскиз в течение 30 дней.