С наградой!

Указом Главы Чувашии от 30 мая 2018 года Почетной грамотой Чувашской Республики награждены Матвеевский Олег Геннадиевич — начальник караула 34-й пожарно-спасательной части 9-го отряда федеральной противопожарной службы по Чувашской Республике, полковник Саенко Андрей Владимирович — заместитель начальника Главного управления (по антикризисному управлению) Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Чувашской Республике.

Присвоены почетные звания:

«Заслуженный работник культуры Чувашской Республики» Возякову Александру Геннадьевичу — доценту кафедры Чувашского государственного педагогического университета имени И.Я. Яковлева, Ткаленко Светлане Борисовне — преподавателю Чебоксарского музыкального училища (техникума) имени Ф.П. Павлова;

«Заслуженный работник промышленности Чувашской Республики» Щегловой Ольге Михайловне — ведущему экономисту отдела экономического развития и перспективного планирования АО «Комбинат автомобильных фургонов», г. Шумерля.

Знаком отличия «За безупречную службу в органах местного самоуправления в Чувашской Республике» награждена Демидова Татьяна Алексеевна — заведующая сектором по опеке и попечительству отдела образования Ядринской районной администрации.