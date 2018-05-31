В Чувашии выдача ипотеки выросла в 2 раза

По информации Отделения-НБ Чувашская Республика Волго-Вятского ГУ Банка России, за I квартал 2018 года жители республики получили в банках 6,4 млрд руб. ипотечных кредитов. Это в 2,1 раза больше по сравнению с первым кварталом прошлого года. Количество выданных ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) составило 4,3 тыс. единиц.

Портфель по ИЖК у жителей республики к 1 апреля 2018 года достиг 54 млрд руб., увеличившись относительно аналогичной даты прошлого года на 23,5%. Ипотечные кредиты превысили портфель прочих потребительских кредитов и сформировали 55% от всего объема обязательств населения региона перед банками.

Существенную поддержку росту ипотечного кредитования оказало снижение стоимости ИЖК. В I квартале текущего года заемщики республики брали ипотечный кредит в среднем под 9,7% годовых, тогда как в соответствующем квартале прошлого года процентная ставка достигала 11,7%. Об этом сообщает пресс-служба Минфина Чувашии.