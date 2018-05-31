В Чувашии устраняются последствия грозы, града и шквалистого ветра

31 мая рабочий день Главы Чувашии Михаила Игнатьева начался с доклада руководителя филиала ПАО «МРСК Волги» – «Чувашэнерго» Дмитрия Иванова и оперативного дежурного о последствиях грозы, града и шквалистого ветра, прошедших на территории республики 30 мая.

Согласно докладу, повреждены крыши частных домов и ряда социальных объектов. Так, в д. Яншихово-Челлы Красноармейского района повреждены крыши школьного спортзала и фельдшерско-акушерского пункта, в Урмарском районе — крыша Большеяниковской средней общеобразовательной школы, в Янтиковском — крыша Шимкуссинской школы.

В пос. Кугеси Чебоксарского района опрокинулся остановочный павильон.

В микрорайоне Новый город г. Чебоксары упали 4 опоры временной линии электропередачи, повреждены 4 легковых автомобиля.

2 человека получили травмы и госпитализированы. Медицинская помощь пострадавшим оказывается в полном объеме.

В с. Порецкое повреждены крыши одного трехэтажного и трёх двухэтажных многоквартирных жилых домов, 15 частных домов. В Порецком районе постановлением главы администрации в целях ликвидации последствий чрезвычайной ситуации с 30 мая 2018 года введен режим «Чрезвычайная ситуация» для органов управления и сил Порецкого районного звена ТП РСЧС Чувашской Республики до особого распоряжения.

Режим «Чрезвычайная ситуация» введен также в Урмарском районе.

По информации Дмитрия Иванова, в результате падения опор, а также падения деревьев на линии электропередач в 17 районах прекращалась полностью или частичная подача электроэнергии в 3702 домах в 69 населенных пунктах.

К восстановлению подачи электроэнергии привлечены усиленные аварийно-восстановительные бригады. По состоянию на 07:00 31 мая без электроэнергии остается один населенный пункт в Алатырском районе, сообщил Дмитрий Иванов.

Глава Чувашии поблагодарил энергетиков за оперативную слаженную работу при ликвидации последствий неблагоприятных погодных условий.

По поручению Главы Чувашии Председатель Кабинета Министров Иван Моторин сегодня в режиме видео-конференц-связи провел совещание с главами администраций городских округов и районов. Были обсуждены вопросы устранения последствия шквалистого ветра. В ходе совещания принято решение о введении режима «Чрезвычайная ситуация» на территории республики. Соответствующие документы будут представлены Главе Чувашии.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики