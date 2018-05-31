На энергообъектах «Т Плюс» в Марий Эл и Чувашии проходит тактико-специальное учение

В филиале «Марий Эл и Чувашии» Т Плюс проходит тактико-специальное учение. Его целью является совершенствование знаний и практических навыков руководящего состава и органов управления ГО и ЧС по действиям в условиях чрезвычайных ситуаций техногенного характера мирного и военного времени, а также по выполнению мероприятий гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного характера.

Учение будет проходить в течение 30-31 мая 2018 года одновременно на всех предприятиях, входящих в состав филиала — Чебоксарской ТЭЦ-2, Новочебоксарской ТЭЦ-3, Йошкар-Олинской ТЭЦ-2, Тепловых сетях Марий Эл и Чувашии, а также в аппарате управления.

В рамках первого этапа учений будет отработана задача перевода деятельности энергообъектов филиала в режим «Чрезвычайная ситуация». Основанием для подобных действий, согласно вводным, станет повреждение газо- или мазутопроводов на территории ТЭЦ. В центре внимания будет находиться процесс получения данных обстановки, сбор руководящего состава и сотрудников органов управления ГО и ЧС, оценка обстановки, принятие решений, проверка готовности к работе пунктов управления, боевых расчетов пунктов управления, групп контроля, организация и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ и т.п.

В ходе второго этапа будут оценены действия органов управления по организации защиты персонала и территорий, ликвидация чрезвычайной ситуации при переводе системы гражданской обороны с мирного на военное время.

Практические действия по организации эвакуационных мероприятий будут отработаны в ходе завершающего этапа.

Отметим, что учение проходит во всех филиалах под руководством ПАО «Т Плюс».