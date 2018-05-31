ВЛАДИМИР АВРЕЛЬКИН, заместитель председателя правительства республики — министр экономического развития, промышленности и торговли

«Мы совершенствуем свой положительный опыт — создаем инфраструктуру поддержки бизнеса, индустриальные парки, ТОСЭР. В республике создан многофункциональный центр для бизнеса, работающий по принципу «одного окна».

…Нужно продолжить работу по устранению административных барьеров и расширению форм поддержки бизнеса, приложить максимум усилий по улучшению инвестиционного климата путем широкого использования информационных ресурсов, механизмов сопровождения инвестиционных процессов и внедрения лучших региональных практик».

(Из комментария по итогам Петербургского международного экономического форума)