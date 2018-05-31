Надо честно информировать покупателей

Под председательством Михаила Игнатьева состоялось заседание Комиссии по противодействию незаконному обороту в республике промышленной продукции.

Как сообщает пресс-служба Администрации Главы Чувашии, в ходе заседания были рассмотрены результаты мониторинга качества выпускаемой продукции предприятиями АПК Чувашии, а также мероприятий по выявлению и пресечению производства и реализации продуктов, несоответствующих требованиям законодательства о техническом регулировании.

По результатам проверок, отметили на заседании, доля фальсифицированной и несоответствующей необходимым требованиям продукции не превышает 3-5%. При этом значительная часть нарушений связана с недостоверным информированием потребителей. В частности, ряд производителей молочной продукции, в том числе производители Чувашии, не указывали сведения о наличии в составе продукции сухого молока. Его многие перерабатывающие предприятия используют для снижения себестоимости молочных товаров.

«Продукты из цельного молока и молочные продукты с использованием сухого молока — это товары разных категорий, — подчеркнул Михаил Игнатьев. — Необходимо честно информировать потребителей о продукте, чтобы у граждан был выбор — покупать цельномолочные продукты либо более дешевые «молочные напитки». Это требования технического регламента Таможенного союза. И органы власти должны обеспечить его соблюдение».