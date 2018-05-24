С наградой!

Указом Главы Чувашии от 21 мая 2018 года за заслуги в области промышленности и многолетний добросовестный труд присвоено почетное звание «Заслуженный работник промышленности Чувашской Республики»:

Кольцову Сергею Владимировичу— начальнику цеха № 22 ПАО «Химпром», Косову Николаю Николаевичу — электромонтеру по ремонту и обслуживанию электрооборудования цеха № 24 ПАО «Химпром», Потаниной Александре Петровне — машинисту насосных установок цеха № 23 ПАО «Химпром», Пузыревой Раисе Ивановне — лаборанту химического анализа цеха № 32 ПАО «Химпром», Савельеву Владимиру Валерьевичу — начальнику цеха по производству тепловой энергии филиала АО Фирма «Август» «Вурнарский завод смесевых препаратов», Свинцову Сергею Николаевичу — начальнику отделения производства ингибиторов солеотложения цеха № 71 ПАО «Химпром», Сидорову Сергею Ивановичу — инженеру по комплектации оборудования отдела главного энергетика и механика филиала АО Фирма «Август» «Вурнарский завод смесевых препаратов».