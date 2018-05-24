О квартире, участке и наследстве

В 2012 году гражданин купил квартиру за 1 млн 900 тыс. рублей (не ипотека), и получал на нее вычет до середины 2017 года. В 2018 году он захотел приобрести земельный участок в деревне за 300–500 тыс. рублей. Имеет ли он право на налоговый вычет, а если нет, то почему?

ВИКТОР МАРЬЯНОВ, Чебоксары

Нужно сразу отметить, что отдельный вычет на приобретение земельного участка законом не предусмотрен. Расходы на покупку земельного участка могут быть включены в налоговый вычет, только если на участке был построен и зарегистрирован (или изначально куплен вместе с участком) жилой дом. Пока жилого дома на земельном участке нет, вычет по расходам на его приобретение не может быть получен.

Кроме того, гражданин уже воспользовался вычетом при приобретении жилья до 1 января 2014 года, и не попал под действие закона от 23 июля 2013 года № 212 ФЗ «О внесении изменения в статью 220 части 2 Налогового кодекса РФ», поэтому положение указанной статьи, дающее возможность получения вычета в отношении нескольких объектов недвижимости в пределах 2 млн рублей, на него не распространяется.

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Если гражданин только что получил наследство в виде недвижимости от умершего родственника и решил тут же эту недвижимость продать, должен ли он платить налог на доходы физических лиц?

НАДЕЖДА СУМКИНА, Алатырь

Только когда гражданин владеет унаследованным имуществом более 3 лет, налог на доходы физических лиц платить не нужно (п. 17.1 ст. 217 Налогового кодекса Российской Федерации). Причем срок владения имуществом считается со дня открытия наследства (дня смерти наследодателя), а не с даты его фактического принятия или момента государственной регистрации права на имущество.

Поскольку в данном случае наследуемое имущество находилось в собственности гражданина менее 3 лет, он будет обязан уплатить налог на доходы физических лиц в размере 13 % от вырученной суммы с обязательной подачей декларации в срок не позднее 30 апреля следующего за годом получения дохода.

Обращаем внимание, что согласно пп. 1 п. 2 ст. 220 Налогового кодекса Российской Федерации, он имеет право на получение вычета при продаже жилья в размере до 1 млн рублей.

Поясним на примере. Если гражданин продаст квартиру за 1,5 млн рублей, то он может получить вычет на 1 млн рублей, а налог на доходы будет взиматься только с 500 тысяч рублей.

Ответы подготовлены специалистами УФНС России по Чувашской Республике

фото олега мальцева из архива редакции

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