Почему дорожает бензин

Цены на бензин растут из-за подорожания нефти на мировых рынках, а также из-за акцизов, сообщает портал РБК со ссылкой на Центробанк.

Когда цены на нефть падали, на бензин они росли меньше, чем на другие виды продукции. Однако, по мнению банкиров, пока рост цен на бензин не оказывает влияния на инфляцию. В начале мая Московская топливная ассоциация заявила, что рост цен на бензин в апреле стал максимальным с начала 2018 года.

В МТА уточнили, что с начала апреля средние цены на бензин АИ-92 на московских АЗС выросли на 1,25 руб., до 39,9 руб. за литр. При этом литр АИ-95 в среднем подорожал на 1,23 руб., до 43,07 руб.