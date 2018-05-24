«Фотография — это моя жизнь»

А на первый фотоаппарат я накопила сама Согласитесь, в жизни очень важно найти свое дело, то, что будет приносить тебе не только заработок, но и удовольствие. Существует большая разница между работой, которую ты выполняешь через силу и, как правило, спустя рукава, и той, которая тебе нравится. А вот Инга Афанасьева нашла свое призвание и уже успела добиться в нем больших успехов. Молодая девушка учится на четвертом курсе художественно-графического факультета ЧГПУ, по будущей специальности она педагог-дизайнер. Однако, по словам Инги, ее больше привлекает профессия фотографа. — Это давнее увлечение?— Скорее всего, приобретенное. В школе, например, у меня не было никакого хобби. Я всегда чего-то боялась. И это при том, что была слишком самокритична.— Получается, все началось в университете?— Да, но не так все было легко. Я не смогла поступить на бюджетное место. Первые деньги, которые могли бы пойти на новый фотоаппарат, ушли на обучение. Поэтому, став студентом-«платником», я поставила перед собой цель — получить хорошую стипендию. Начала ходить на все лекции и усердно заниматься. Не помешали даже костыли (на первом курсе я получила травму). По итогам года стала социальным стипендиатом. С этого момента начала копить на фотоаппарат.— И в итоге мечта осуществилась…— Сказано?— сделано. У меня появился зеркальный фотоаппарат. Однако, вопреки ожиданиям, техника пролежала без дела около трех месяцев. В это время я рисовала и занималась шитьем одежды. Сначала только для себя, а потом ко мне начали приходить заказы. Чтобы выполнить рисунок на формате А3, я тратила в среднем 10-12 часов. — Фотографировать профессионально ты начала в 2016 году. Были ли какие-то курсы? Или ты самоучка?— Вроде многое получалось, но этих достижений было мало, поэтому прошла курсы. — Инга, читая в соцсетях комментарии к твоим работам, наталкиваешься на отзывы: «с тобой очень легко работать», «ты?— открытый человек», «мы не чувствуем себя скованными». В каких направлениях ты работаешь? — Индивидуальная, репортажная и семейная фотосъемки, фотографирую в стиле «Лавстори». Но без поддержки близких друзей и родителей таких отзывов о моей работе мне бы не удалось получить. Ведь, когда я только прикоснулась к затвору фотоаппарата, меня, как в любой творческой среде, критиковали. Это надо к чему-то прислушаться и перешагнуть. Теперь все изменилось: ко мне обращаются за консультацией начинающие фотографы и просто любители «остановить мгновение».

Анна Кашаева