«Люблю я чуваш и от души желаю им всякого блага»

В республике и в регионах России вспоминают патриарха и просветителя

Нынешний год для чувашского народа — год Ивана Яковлева. Просветитель, ученый, педагог — масштаб личности этого человека впечатляет и поныне. И столь же масштабны мероприятия в его честь. Различные встречи, круглые столы, научно-практические конференции, дни чувашского языка и дни культуры, посвященные 170-летию патриарха, проходят во всех регионах компактного проживания чувашей.

«Иван Яковлев был настоящим патриотом. Сложно переоценить его вклад в становление чувашского литературного языка, сохранение и развитие традиций, духовно-нравственных ценностей народа», — отметил Глава Чувашии Михаил Игнатьев на состоявшейся в мае в ЧГУ всероссийской научной конференции «Проблемы просвещения, истории и культуры сквозь призму этнического многообразия России». И особо подчеркнул: «Педагогическое и духовное наследие Ивана Яковлевича Яковлева не теряет актуальности и в век глобализации».

Как сейчас изучается наследие патриарха? И как оно помогает сегодня решать вопросы сохранения чувашского языка и национально-культурных традиций? Обо всем этом расскажет корреспондент «СЧ».

Как сохранить школу?

Одним из значимых мероприятий стал, пожалуй, круглый стол «Сохранение и развитие чувашской национальной культуры на основе духовного наследия патриарха Ивана Яковлева». Участвовали в нем работники культурно-досуговых учреждений, руководители и активисты чувашских национально-культурных объединений из 20 регионов России.

Говорили на форуме о многом, и не столько о вкладе просветителя в будущее своего народа, сколько о том, как в условиях повсеместной глобализации сохранить самобытную культуру, родной язык, как пробудить, удержать интерес молодых поколений к ценностям национальной культуры. «Приобщение молодежи к традициям старших поколений, вовлечение их в дело сохранения и защиты этнокультурной самобытности должно стать главной задачей национально-культурных объединений», — отмечали представители регионов, рассказывая о своем опыте работы.

О масштабах полувековой просветительской деятельности Яковлева свидетельствует такой факт: если в 1868 году была лишь одна, созданная им, чувашская школа, то в 1913 году в чувашских районах Поволжья насчитывались 463 школы, 822 педагога-чуваша с 29600 учащимися.

Поучиться друг у друга было чему. Так, башкирские чуваши приобщение подрастающих поколений к родному языку и национальной культуре начинают уже с детских садов. Как это делается, на примере Мелеузского района рассказал председатель Общества чувашской культуры Республики Башкортостан Юрий Михайлов. По его словам, Мелеузская национально-культурная автономия тесно сотрудничает с учреждениями дополнительного образования, в частности с Центром развития творчества детей и юношества имени Ивана Яковлева города Мелеуза. Его тринадцать педагогов сами ходят в дошкольные и общеобразовательные учреждения, составляют списки детей чувашской национальности, организуют группы и проводят обучение согласно графику.

Знакомить малышей с родной культурой начинают с детских игр, загадок, пословиц и поговорок, педагоги вместе с ребятами поют песни, танцуют, ставят сценки-сказки. Более углубленно знакомство с национальной культурой — с народными праздниками и обрядами, музыкальным творчеством, декоративно-прикладным искусством — продолжается в школах на уроках чувашского языка. Так юные чуваши постепенно входят в мир родной культуры, литературы, знакомятся с писателями и поэтами.

Заинтересовать молодых сохранением культуры, изучением языка можно только не обязывая, а показывая красоту и богатство национальной культуры, уверен и заместитель руководителя Чувашской национально-культурной автономии Татарстана по молодежной политике Артем Носков. Именно по этому принципу работает руководимое им молодежное объединение «Аталан» (Развивайся) при автономии. Как говорит Артем Петрович, молодежи свойственны новаторский подход к решению проблем и нестандартное мышление. Поэтому важно найти такие формы работы, где молодые имели бы возможность проявить себя.

И это объединению «Аталан» удается. К примеру, все большую популярность в районах с чувашским населением завоевывает одноименный национальный образовательный форум, в котором принимают участие школьники и учителя чувашского языка и литературы. Ребята на форуме, разделившись на команды, решают задачи в различных тематических станциях. Например, таких как «Культура», «Искусство», «Хореография», «Мастерская» (шьют чувашские головные украшения), пробуют себя в роли писателя, хореографа, проект-менеджера, путешественника, презентуют собственные мультимедийные проекты. При этом все свои выступления ребята строят на чувашском языке. Пока дети «путешествуют», учителя на «круглых столах» и мастер-классах обсуждают проблемы обучения на родном языке.

Надо отметить, работает «Аталан» не только со школьниками, движение охватывает и студентов, и работающую молодежь, формы деятельности самые разные. По словам Носкова, в Татарстане уделяют большое внимание молодежным движениям, поддерживают инициативы, создают условия для самореализации — не зря ведь в рейтинге регионов России в области реализации государственной молодежной политики Татарстан занимает первое место.

С воодушевлением рассказывая о деятельности «Аталан», молодежный лидер несколько недоуменно поделился наблюдением: «Молодежь из чувашских деревень Татарстана свободно общается на родном языке, а большинство приезжих из сел Чувашской Республики только на русском…»

К слову, затронули участники круглого стола и вопросы сохранения национально-культурного наследия чувашской деревни. Подняли его односельчане Ивана Яковлева — председатель Чувашского национально-культурного центра Тетюшского района Татарстана Володар Тимофеев и начальник отдела культуры Исполкома района Юрий Сиякин. Рассказывая о сегодняшней жизни Кошки-Новотимбаево, родного села патриарха, они не скрывали тревоги, что его население уменьшается, а в школе сегодня учатся всего 16 ребят… «Иван Яковлевич в свое время открыл 400 школ, неужели мы сегодня все вместе не сохраним одну эту?» — обратились они к форуму и с надеждой сообщили, что на прошедшей 13 апреля на тетюшской земле конференции, посвященной просветителю, было решено создать на ее базе гимназию для одаренных детей. Удастся ли?

«Надо постараться, — поддержал их президент ЧНК Николай Угаслов, сообщив, что вопрос уже обсужден с районной администрацией.?— Решили, что учиться там будут не только чуваши, но и дети других народов, живущие в соседних селениях. У нас одна страна, и в каждом регионе живут люди разных национальностей. Мы сегодня как никогда должны быть едины».

Помощь в открытии чувашских школ Ивану Яковлеву оказал другой просветитель, инспектор народных училищ Симбирской губернии Илья Ульянов. Картина художника Петра Сизова

«Пожелаем же, чтобы, трудясь над общим делом на пользу родного народа, инородческие деятели умели взаимно понимать друг друга; уважать чужие убеждения и стремиться к тому, чтобы их усилия были согласованы общим желанием добра… Терпимость и уважение к чужому труду — лучший залог успеха».

(И. Яковлев. «Краткий очерк Симбирской чувашской школы», Симбирск, 28 октября 1908 года).

Ульяновск — мекка чувашского народа

Симбирск (ныне Ульяновск) — особый город для чувашского народа. Здесь более полувека жил и работал Иван Яковлев. Здесь он основал первую в истории чувашского народа национальную школу, выпускавшую народных учителей, создал новый чувашский алфавит и первый чувашский букварь, написал первые учебники на чувашском языке.

На симбирской земле Иван Яковлевич получил известность как просветитель чувашского народа, хотя в созданном им учебном заведении учились не только чуваши, но и татары, мордва, марийцы. К 1917 году школа выпустила более 1200 учителей, внеся огромный вклад в просвещение нерусских народов Поволжья. И юбилей нынче не только у самого просветителя (1848—1930), но и у его детища — Симбирской чувашской учительской школы: она была основана в 1868 году, и осенью будет отмечаться ее 150-летие.

Закономерно, что именно в Ульяновске и области был дан старт торжествам, посвященным патриарху. По словам председателя Ульяновской чувашской национально-культурной автономии Олега Мустаева, почести создателю новой чувашской письменности отдали в каждом районе области, где компактно проживают его соплеменники.

Отметить 170-летие духовного отца нации в Ульяновск съехались чуваши из 15 регионов России. Среди почетных гостей праздника были президент Чувашского национального конгресса Николай Угаслов, министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашии Константин Яковлев, митрополит Симбирский и Новоспасский Анастасий.

Приветствуя собравшихся, губернатор Сергей Морозов назвал Ивана Яковлева «нашей славой и высочайшим образцом для подражания». Говоря о том, что именно на ульяновской земле проходило становление просветителя, руководитель региона высоко оценил вклад его соплеменников в развитие губернии: «В нашей области живут и трудятся бок о бок с другими народами более 100 тысяч чувашей, которые своим самоотверженным трудом приумножают славные традиции истории, культуры и наследия своего народа».

Программа праздника была обширной. На научно-практической конференции «Яковлев и современность» историки, литературоведы, филологи, работники культуры, учителя родного языка, эксперты из Чувашии обсуждали влияние наследия Ивана Яковлева на современный мир. Особый интерес вызвала презентация «Архивное наследие Ивана Яковлева», где по документам Государственного архива Ульяновской области можно было проследить всю жизнь и деятельность просветителя. Целый ряд увлекательных мероприятий прошел 25-26 апреля в музее «Симбирская чувашская школа. Квартира И.Я. Яковлева».

Так, в восстановленных после реставрации второго этажа классных комнатах открыли экспозицию «Сказочное Зазеркалье». «Когда-то мы нашли очень хорошие воспоминания старшего сына Ивана Яковлева Алексея об обстановке в семье Яковлевых, — рассказала старший научный сотрудник музея Нина Литвинова. — Он вспоминает, как они сидели вечерами, как папа (Иван Яковлев) замечательно читал книги. Оказывается, Яковлев был отличным чтецом, он читал в лицах. Ощущение семьи, которая объединилась вокруг книги, к сожалению, сейчас уходит. Поэтому нам хотелось, чтобы люди пришли сюда, чтобы было какое-то объединение. И, может, потом, уходя из этого пространства, взрослые сядут с детьми, возьмут книгу и вместе почитают».

Так выглядела в 1896 году Симбирская чувашская школа, построенная на средства Яковлева. Два ее этажа были кирпичными, а третий — деревянный.

С мечтой о просвещении

Во имя чего, жертвуя личным благополучием, борясь против недоброжелателей и врагов, постоянных обвинений в национализме и сепаратизме, старался Иван Яковлев? Какими мотивами он руководствовался в течение всей своей жизни?

Ответы на эти вопросы можем найти в его воспоминаниях и других документах. «Я горячо молился Богу,— вспоминал Иван Яковлев о периоде работы удельным мерщиком (1864—1866 гг.),— чтобы он путем страдания укрепил мои силы для будущего подвига. (Какой это будет подвиг, я и сам себе тогда не отдавал ясного отчета)». И овладевшие им мысли о подвиге в ходе работы мерщиком, и знакомства с жизнью и бытом разнородного населения Симбирской губернии стали находить области ее конкретного представления. Он стал думать о приобщении сородичей к грамоте, письму, их просвещении, что стал рассматривать как наилучший способ борьбы с бедностью и темнотой окружающего населения.

Не без труда добившись освобождения от службы в удельном ведомстве и усиленно подготовившись, Иван Яковлев в 1867 году поступает в Симбирскую мужскую гимназию, чтобы получить образование для осуществления своей мечты о просвещении соплеменников.

С приглашения односельчанина Алексея Рекеева в Симбирск для учебы, подготовки к поступлению в уездное училище, а затем учительской работе и содержания его во всем на свои личные средства началась практическая реализация Яковлевым его мечты, переросшей затем в цельную систему взглядов и концепций. Его просветительно-педагогические взгляды, как и практические действия в этой области, с самого начала получили социальный, то есть народонаправленный характер, основывались на нем или исходили из него.

В докладной записке от 25 августа 1870 года на имя директора Симбирской гимназии и училищ И.В. Вишневского, на чье официальное попечение оставлял свою чувашскую школу-общежитие, выезжая на учебу в Казанский университет, Иван Яковлев писал: «Я, родясь в среде этих мирных и добрых людей и рано испытавши их горькую участь, не мог оставаться хладнокровным к их судьбе и их будущности (…). Богу угодно было с ранних лет направить меня по более правильному пути, чем моих собратий, и настоящее безотрадное положение рано заставило меня задуматься над положением моих сородичей. Сельская школа научила и воспитала меня в христианской религии, а последующие обстоятельства сделали меня русским, и я горжусь этим именем, нисколько не гнушаясь, однако, именем чувашенина и не забывая своего происхождения. Будучи христианином, любя Россию и веруя в ее великую будущность, я от души желал бы, чтобы чуваши были просвещены светом Евангелия и слились в одно целое с великим русским народом. То и другое, как важное и необходимое для блага и счастья чуваш, составляет предмет моих сердечных мечтаний и желаний».

В докладной записке попечителю Казанского учебного округа П.Д. Шестакову от 22 декабря 1870 года студент Иван Яковлев почти слово в слово повторяет выражение из обращения к И.В. Вишневскому о важности указанных в нем социально-политических обстоятельств и целей «для блага и счастия чуваш».

Благо народа (понятие «счастья») стало для Яковлева основным, центральным понятием его социально-просветительной системы, он весьма часто пользуется им, расширяя его содержание, в своих последующих текстах, подразумевая под ним практическую цель не только вывести чувашский народ из нищеты и темноты, но и помочь ему в достижении достатка и благополучия, повышении благосостояния.

В письме И.Я. Яковлева А.В. Рекееву от 30 ноября 1881 года читаем: «Наша обязанность — не только трудом, но и средствами, по мере возможности, содействовать делу просвещения чуваш; твое, как и мое, положение только под таким условием имеет смысл глубокий, и мы заслужим сочувствие людей благомыслящих, любящих и ставящих общественное благо выше всего». А в письме своему учителю Н.И. Ильинскому от 27 февраля 1883 года он пишет: «Очень ответственная обязанность, лежащая на мне, и не по силам ноша, которую я несу. Вот что могу сказать, Николай Иванович, не кривя душой: люблю я чуваш, от души желаю им всякого блага».

Желание блага людям Иван Яковлевич распространял и на другие формы их жизнедеятельности. Письмо В.И. Ленину от 12 ноября 1919 года, в котором он сообщает о результатах своей многолетней работы, просит поддержать свое дело в новых условиях и защитить его от всякой травли, завершает словами: «Дайте мне умереть с надеждою на то, что начатое мною с моими сотрудниками дело не только не погибнет, но будет сохранено, станет расти, развиваться — к благу Родины и человечества».

Герольд Плечов,

кандидат философских наук, член-корреспондент Академии педагогических и социальных наук

(Из монографии «Методологические основы исследований творчества И.Я. Яковлева»)

Ведущая рубрики — Елена Зайцева

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