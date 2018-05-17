В зоне риска — молодежь

Как уберечь подрастающее поколение от беды?

15 мая в Саратове состоялось совместное выездное совещание под руководством секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева и полпреда Президента РФ в ПФО Михаила Бабича. В его работе принял участие Михаил Игнатьев, сообщает пресс-служба Администрации Главы Чувашии.

На встрече шла речь о профилактике распространения деструктивных взглядов и течений среди учащейся молодежи, противодействии незаконному обороту наркотических средств на территории регионов округа.

«К числу основных факторов, формирующих предпосылки для возникновения экстремистских проявлений в молодежной среде, относятся как внутренние проблемы, так и деятельность спецслужб и организаций иностранных государств и курируемых ими российских оппозиционных структур, направленная на подрыв нравственных устоев, исторических основ и патриотических традиций», — сказал Николай Патрушев, подчеркнув необходимость повышения эффективности гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи.

Секретарь Совбеза отметил, что требуется наладить межведомственное взаимодействие, особенно в части пресечения распространения через Интернет криминальной идеологии, культа насилия и соответствующей атрибутики, вовлечения молодежи в тоталитарные религиозные секты. Особое значение в преддверии чемпионата мира по футболу имеет предупреждение противоправной деятельности фанатских объединений.

Михаил Бабич в свою очередь считает: существующих профилактических мер недостаточно, чтобы предотвратить негативные явления, которым чаще всего подвержена молодежь. «Приходится констатировать, что на фоне усилий органов власти, направленных на создание патриотически ориентированной социально активной молодежи, значительная часть подростков предоставлена сама себе, ориентируется на псевдоцели и ложные приоритеты под определяющим воздействием криминальной среды, СМИ, заполненных негативом, культом роскошной жизни и безыдейности, Интернетом, где также доминирует потребительское отношение к окружающему миру и правовой нигилизм», — добавил полпред.

Учитывая это, Михаил Бабич отметил необходимость выработки дополнительных мер по совершенствованию молодежной политики и профилактического воздействия на подростков, начиная с самого раннего возраста. В частности, он считает целесообразным принятие госпрограммы, консолидирующей работу уполномоченных органов в рассматриваемой сфере и предполагающей конкретное финансирование по направлениям государственной молодежной политики, а также соответствующего федерального закона.