День республики в новом формате

«Родники России» растекутся по районам Чувашии

Как всегда, День республики будет отмечен множеством мероприятий. И большинство из них пройдет в новом формате.

Об этом говорили на заседании оргкомитета по подготовке и проведению Дня республики под председательством руководителя Кабинета Министров Чувашии Ивана Моторина. В этом году, в частности, изменится формат проведения Межрегиональной выставки «Регионы — сотрудничество без границ». Юбилейная XXV выставка пройдет под открытым небом на Красной площади Чебоксар. Выставочные площадки будут оформлены в виде улиц по различным отраслям: «Промышленность», «Здравоохранение», «Строительство», «Наука».

Экономический блок, по словам вице-премьера — министра экономического развития, промышленности и торговли Владимира Аврелькина, планирует отметить День республики открытием новых производств: полимерных мячей, танк-контейнеров, торгового оборудования. Совместно со Всероссийским объединением производителей, поставщиков и потребителей алюминия 27 июня запланировано проведение конференции по развитию глубокой переработки алюминия в Чувашии с участием ведущих отечественных предприятий.

Вместо традиционного Чебоксарского экономического форума состоится третье заседание Совета по межрегиональному сотрудничеству в формате «Волга?— Янцзы». И пройдет оно в начале августа, конкретные сроки пока уточняются.

Но это, что называется, деловая, не зрелищная сторона. Что же касается культурной программы и развлечений, без которых праздник таковым не считается, то здесь нас всех тоже ждет много интересного.

На набережной залива 23-24 июня пройдет XI Международный фестиваль фейерверков, на участие в котором прислали заявки пять команд.

«Родники России» нынче потекут по районам Чувашии. Участники XXVI Всероссийского фестиваля 23 июня будут проводить концерты, мастер-классы, творческие встречи в глубинке республики. А 24 июня они выступят на сценических площадках столицы, в том числе и на Красной площади. «Русь мастеровая» в этом году возьмет свое начало в Мариинском Посаде и переедет в Чебоксары 24 июня в «город мастеров», где все желающие попадут на мастер-классы.

Не надо думать, что столица 23 июня будет обделена зрелищами. Всечувашский праздник Акатуй будет петь и плясать на Красной площади. В нем примут участие не только республиканские, но и чувашские самодеятельные коллективы из регионов России.

Ярким событием Дня республики станет выступление сводного Детского хора Чувашии из тысячи девчонок и мальчишек.

А как в год мундиаля обойтись без футбола? Поэтому вполне естественно, что на Красной площади будет создан городок болельщиков. Предусматривается обустройство места для просмотра футбольных матчей и проведение интерактивных спортивных мероприятий.

Фото Максима Васильева из архива редакции

Участники фестиваля «Родники России» в этом году выступят как минимум в восьми районах республики.