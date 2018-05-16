Мосты, дороги, новые микрорайоны

«Долгострой» через Большой Цивиль сдадут до конца года

Если повезет, из центра Чебоксар до Цивильска можно добраться минут за сорок. Не везет, как правило, вечером в пятницу и в воскресенье, и по большим праздникам — тот же путь может занять и час, и два. Из-за заторов под Цивильском, на мосту через Большой Цивиль, известном больше как Цивильский мост, вереница машин может растянуться далеко за горизонт, а попавшие в пробку рискуют потерять много времени. Все дело в затянувшейся реконструкции моста. Сколько раз ее обещали завершить, запамятовали даже эксперты. Новую дату назвали в минувшую пятницу — движение по всем полосам должно быть запущено в ноябре этого года.

Об этом заявил на встрече с журналистами начальник Волго-Вятскуправтодор (Росавтодор) Илдар Мингазов. Проблемный участок находится на федеральной трассе и обслуживается территориальным подразделением Росавтодора, который находится в Казани. До недавних пор, напомним, всеми дорогами федерального значения, проходящими по территории Чувашии, заведовало Упрдор «Прикамье». С 20 января они перешли в ведение федеральной структуры Волго-Вятскуправтодор, содержащей, помимо дорог Чувашии, трассы Татарстана, Марий Эл и Ульяновской области.

О Цивильском мосте, уже давно ставшем синонимом долгостроя и невыполненных обещаний, дорожникам из Казани хорошо известно. Завершение строительства моста Илдар Мингазов назвал даже одной из приоритетных задач для своего ведомства: «Это очень важный объект и для нас, и для вас». По его словам, все основные дорожные работы на мосту уже завершены (мост построен, асфальт уложен), не дают запустить движение в полном объеме «хвосты» от предыдущих подрядчиков — недостроенные подходы к новой части моста, в общей сложности это около двух километров. Из-за закрытой половины моста, открывшей бы путь машинам по двум полосам в обе стороны вместо одной, как сейчас, транспорт вынужден выстраиваться в очередь, чтобы проехать.

Более 325 км федеральных дорог проходит по Чувашии. Это М-7 «Волга», Р-176 «Вятка» и А-151 Цивильск — Ульяновск

Сделать нужно, в общем-то, совсем немного — возвести на подходах к мосту земельное полотно, уложить дорожную одежду, установить освещение и барьерные ограждения. На проведение этих работ сейчас объявили аукцион. Цена вопроса, по предварительным расчетам, — около 290 млн рублей. Контракт дорожники намерены заключить в июне. Новому подрядчику работу предстоит завершить в ноябре 2018 года. «Я вам, журналистам, обещаю, что этот объект мы завершим в этом году», — заверил начальник Волго-Вятскуправтодор (Росавтодор).

На совместной с республиканским Минтрансом пресс-конференции рассказали и о планах относительно других федеральных дорог в Чувашии. Как сообщил Илдар Мингазов, в этом году на территории республики приведут в нормативное состояние более 83 км таких автодорог.

Так, на пяти участках автотрасс в Цивильском, Чебоксарском и Козловском районах общей протяженностью 29,6 км запланирован капитальный ремонт (10,7 км введут в эксплуатацию в этом году). На четырех участках в Чебоксарском, Цивильском и Ядринском районах выполнят ремонт 25 км дорог.

Введут в эксплуатацию 10-километровый участок дороги Цивильск — Ульяновск, а два объекта (восточный подъезд к Чебоксарам и участок на дороге Р-176 «Вятка») отремонтируют по приоритетной программе «Безопасные и качественные дороги». Также приоритетным проектом 2018 года является и строительство эстакады к мосту через Суру на участке автодороги М-7 «Волга». Годовой объем финансирования федеральных дорог в Чувашии составит около 2,7 млрд рублей.

Поинтересовались журналисты и перспективой появления объездной дороги мимо поселков Лапсары и Кугеси. «Пока она не планируется, — отметил руководитель ведомства. — Да, проект был, но он не прошел публичное обсуждение. Нас не поддержали местные жители: они выступили против того, чтобы через их участки прошла трасса. Без этого мы не смогли двигаться дальше. Но если в этом вопросе нас поддержит правительство республики, мы готовы вернуться к нему еще раз».

«Объездная дорога — это цель номер один для республики, она важна так же, как и третье транспортное полукольцо в Чебоксарах. Работа по ее проектированию велась Росавтодором, однако на данный момент согласование по прохождению трассы не получено с отдельными сельскими поселениями. Этот участок достаточно плотно населен, и проложить дорогу, не затрагивая какие-то частные владения, невозможно. Все собственники, чьи земли могли быть задеты, высказались против нее», — пояснил в свою очередь министр транспорта и дорожного хозяйства республики Владимир Иванов.

Зашла речь и о так называемой «мене дорог», когда часть автотрасс переходит из республиканской собственности в федеральную и наоборот. Так, в настоящее время прорабатывается вопрос передачи в ведение Росавтодора части республиканской дороги на трассе Р-176 «Вятка» (от Кугесь до выхода к Новочебоксарску), которая, по сути, выполняет функцию федеральной.

В свою очередь республика намерена «забрать» западный подъезд к Чебоксарам (от Хыркасов до «Контура»). Как отметил министр Владимир Иванов, здесь развивается индивидуальное строительство, в этой части города активно строится большой микрорайон, и дополнительные выезды к трассе не помешали бы. Назрела необходимость перехода в собственность республики и трассы между Чебоксарами и Новочебоксарском. Между двумя городами строится крупный микрорайон, к которому «пробить» выходы у республики пока нет полномочий. У этой дороги также федеральный «владелец».

Фото Татьяны Молоковой

Наученные горьким опытом люди, собираясь в дорогу через Цивильский мост, привыкли выезжать с запасом времени.