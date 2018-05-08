Владимир Путин: «Наш ориентир – это Россия для людей, страна возможностей для самореализации каждого человека»

Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев, доверенные лица Владимира Путина на выборах 18 марта приняли участие в торжественной церемонии инаугурации Президента Российской Федерации, состоявшейся в Андреевском зале Большого Кремлёвского дворца.

Церемония началась с торжественного внесения Государственного флага России, Штандарта Президента, Конституции России и Знака Президента России в Андреевский зал Большого Кремлёвского дворца.

В соответствии со статьей 82 Конституции Российской Федерации в присутствии членов Совета Федерации, депутатов Государственной Думы и судей Конституционного Суда Российской Федерации Владимир Путин принёс присягу народу России. Председатель Конституционного Суда Валерий Зорькин объявил о вступлении Владимира Путина в должность Президента Российской Федерации.

Со словами благодарности к гражданам России за поддержку начал свое выступление Владимир Путин. «От всего сердца благодарю граждан России за вашу сплочённость, за веру в то, что мы можем многое изменить к лучшему. Ещё раз хочу сказать спасибо – спасибо за тот уровень искренней поддержки, которую вы, граждане России, оказали мне на выборах Президента нашей страны. Считаю его огромным политическим капиталом и надёжной моральной опорой», — подчеркнул он.

Владимир Путин обозначил приоритетные направления развития страны: «Россия должна быть современной и динамичной, должна быть готова смело принимать вызовы времени и также энергично отвечать на них, чтобы последовательно наращивать своё лидерство в тех сферах, где мы традиционно сильны, и уверенно, кропотливо, собрав волю в кулак, работать там, где мы ещё должны будем добиться нужных для нас результатов, там, где сделано ещё явно недостаточно».

Президент РФ напомнил, что в 2018 году отмечается 25-летие Конституции России. «…В гармоничном единстве свободного гражданина, ответственного гражданского общества и сильного, дееспособного, демократического государства вижу прочную основу для развития России», — акцентировал он.

«Новое качество жизни, благополучие, безопасность, здоровье человека – вот что сегодня главное, вот что в центре нашей политики. Наш ориентир – это Россия для людей, страна возможностей для самореализации каждого человека», — подчеркнул Владимир Путин.

На Соборной площади состоялось представление Президентского полка Президенту России, Верховному Главнокомандующему Вооружёнными Силами Российской Федерации Владимиру Путину по случаю его вступления в должность. Президентский полк отмечает сегодня 82-ю годовщину со дня образования.

По окончании церемонии вступления в должность Президента России Владимир Путин кратко пообщался с представителями общественных молодёжных объединений и волонтёрских организаций.

Глава Чувашии Михаил Игнатьев отметил, что церемония официального вступления Владимира Путина в должность Президента России — это значимое историческое событие международного уровня. «Президент Российской Федерации является гарантом стабильности в обществе, уверенного развития страны без потрясений. Уровень поддержки, которую оказывают Владимиру Владимировичу Путину граждане России, — это яркое свидетельство единства многонационального народа нашей великой страны», — акцентировал Михаил Игнатьев.

Глава Чувашии подчеркнул, что республика готова выполнить все задачи, поставленные Президентом РФ перед регионами.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики