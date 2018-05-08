Чувашия – в числе лидеров рейтинга эффективности и прозрачности закупочных систем регионов

В рамках открытого расширенного заседания Экспертного совета регионов по развитию контрактной системы Общероссийской общественной организации «Гильдия отечественных закупщиков и специалистов по закупкам и продажам» были подведены итоги расчета рейтинга эффективности и прозрачности закупочных систем регионов РФ за 2017 год. Мероприятие прошло на площадке XIV Всероссийского форума-выставки «ГОСЗАКАЗ — ЗА честные закупки» в Москве.

Участие в рейтинге приняли 46 субъектов Российской Федерации. Чувашская Республика вошла в число лидеров рейтинга.

Создание условий для развития добросовестной конкуренции при осуществлении государственных и муниципальных закупок через заложенные механизмы контрактной системы, в том числе осуществление контроля, является одним из важнейших направлений деятельности Правительства республики, за что Чувашская Республика неоднократно получала высокую оценку на федеральном уровне.

Справочно: решение о создании рейтинга эффективности закупочных систем регионов Российской Федерации было принято в 2015 году по инициативе региональных уполномоченных органов в сфере закупок на заседании Экспертного совета регионов по развитию контрактной системы. Цель рейтинга – оценка и сопоставление закупочных систем российских субъектов по степени обеспечения эффективности и прозрачности при осуществлении закупочной деятельности.