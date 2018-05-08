8 мая в Чебоксарах пройдет уникальный Парад дошколят и юнармейцев-2018

В преддверии Дня Победы, 8 мая, в городе Чебоксары пройдет уникальный Парад дошколят и юнармейцев. В четвертый раз около 2 тысяч детей старшего дошкольного возраста из детских садов города пройдут в торжественном марше по Красной площади.

Вслед за дошколятами последуют парадные расчёты юнармейцев, представляющих школы города. Все участники, включая самых маленьких, пройдут в форме различных родов войск: военных моряков, десантников, спасателей, воспитанников кадетских корпусов, а также в костюмах участников Великой Отечественной войны.

Начало мероприятия в 10:00.

Отметим, что в детских садах ежедневно проходят репетиции: ребята совместно с педагогами отрабатывают строевой шаг, знакомятся с принципами построения и движения парадных расчетов.

Справочно: в 2015 году участниками масштабного события стали более 700 воспитанников, в 2016 г. – около полутора тысяч, в 2017 – 2 тысячи юных чебоксарцев.