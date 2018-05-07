Об ограничении движения и стоянки транспортных средств в Чебоксарах 8-9 мая

В связи с проведением 9 мая 2018 года в городе Чебоксары праздничных мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов, администрация города Чебоксары сообщает об ограничении движения и стоянки транспортных средств на участках дорог:

— С 09:30 до 16:00 09.05.2018 и с 13:00 до 17:00 07.05.2018 (08.05.2018 — резервный день) движение транспортных средств на половине проезжей части дороги в направлении движения колонны парадного расчета по улице Богдана Хмельницкого (от дома №3 по улице Богдана Хмельницкого до пересечения с 30-ой автодорогой), 30-ой автодороге (от пересечения с улицей Богдана Хмельницкого до пресечения с Президентским бульваром), Президентскому бульвару (от пересечения с 30-ой автодорогой до пересечения с ул. Композиторов Воробьевых), по всей ширине проезжей части от ул. Композиторов Воробьевых, площади Красной, улице Сергия Радонежского, набережной Казанской (от пересечения с улицей Сергия Радонежского до площади Речников), площади Речников города Чебоксары.

Движение троллейбусов разрешить по мере возможности.

— С 22:00 08.05.2018 до 17:00 09.05.2018 стоянку транспортных средств по проспекту Ленина (от пересечения с улицей Гагарина до улицы Карла Маркса), по улицам Карла Маркса, Ленинградская, Композиторов Воробьевых, Ярославская (от пересечения с улицей Композиторов Воробьевых до пересечения с улицей Сергия Радонежского), Президентскому бульвару (от пересечения с улицей Композиторов Воробьевых до площади Красной), на площади Красной, площади Республики города Чебоксары.

— С 08:00 07.05.2018 до 22:30 09.05.2018 стоянку транспортных средств в районе монумента «Матери-Покровительницы» на набережной Исторической города Чебоксары.

— С 08:00 07.05.2018 до 21:00 09.05.2018 стоянку и движение транспортных средств по улице Зои Яковлевой в районе площади мемориального комплекса «Победа» города Чебоксары.

— С 11:00 до 16:00 09.05.2018 движение транспортных средств по проспекту Ленина (от пересечения с улицей Гагарина до улицы Карла Маркса), по улицам Карла Маркса, Ленинградская, Композиторов Воробьевых, Ярославская (от пересечения с улицей Композиторов Воробьевых до пересечения с улицей Сергия Радонежского), Президентскому бульвару (от пересечения с улицей Композиторов Воробьевых до площади Красной), площади Красной города Чебоксары.

— С 21:30 до 22:30 09.05.2018 движение транспортных средств (за исключением общественного транспорта) по проспекту Ленина (от пересечения с улицей Гагарина до улицы Карла Маркса), по улицам Карла Маркса, Ленинградская, Композиторов Воробьевых, Нижегородская, Ярославская (от пересечения с улицей И.С. Тукташа до пересечения с улицей Сергия Радонежского), К. Иванова, Сергия Радонежского, Калинина (от пересечения с улицей Гагарина до улицы Композиторов Воробьевых), проспекту Московскому (от моста Московского до пересечения с улицей 500-летия города Чебоксары), дамбе Чебоксарского залива, в районе монумента «Матери-Покровительницы» на набережной исторической города Чебоксары.