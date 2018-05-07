Поздравление Главы Чувашии с Днем радио и всех отраслей связи

Уважаемые работники радио, телевидения и всех отраслей связи!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Интенсивное развитие информационных технологий кардинально изменило современное общество. Благодаря средствам массовой коммуникации человек стал мобильнее, доступ к полезной и актуальной информации — более оперативным.

Благодаря достижениям информатизации сегодня населению оказывается широкий спектр современных услуг, решаются серьёзные задачи в различных сферах.

Развитие средств связи и телекоммуникаций является необходимым условием для создания цифровой экономики, дальнейшего социально-экономического роста и повышения инвестиционной привлекательности территорий.

Примите слова благодарности за добросовестный труд, обеспечение жителей республики своевременной информацией и бесперебойной связью, внедрение передовых технологий, направленных на укрепление экономики и благополучие населения.

От души желаю вам новых профессиональных успехов, осуществления творческих замыслов, благополучия и удачи!

Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев