9 мая в Чебоксарах будет ограничена продажа алкогольной продукции

Администрация города Чебоксары во исполнение рекомендаций пункта 1.2 постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 14.11.2012 № 481 «Об установлении дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции на территории Чувашской Республики» (далее – Постановление) информирует о времени и месте проведения 9 мая 2018 года торжественных мероприятий, приуроченных ко Дню Победы:

Время проведения Наименование мероприятия (место проведения) 10.00 – 11.00 Торжественная церемония возложения цветов к Монументу Славы (Мемориальный комплекс «Победа») 10.00 – 11.00 Всероссийская акция «Бессмертный полк» (пос. Сосновка (Заволжье)) 12.00 – 12.20 Торжественный митинг, посвященный 73-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (Красная площадь) 12.20 – 13.00 Торжественное прохождение сводного полка подразделений Чебоксарского гарнизона и военной техники (Красная площадь) 12.00 – 13.00 Всероссийская акция «Бессмертный полк» (Сквер Национальной библиотеки Чувашской Республики – пр. Ленина – ул. К.Маркса – ул. К.Воробьевых – Президентский б-р — Красная площадь) 13.00 – 14.00 Всероссийская акция «Вальс Победы» (Мемориальный комплекс «Победа») 15.30 – 20.00 «Победный Май» — праздничная концертная программа, посвященная Дню Победы (Красная площадь) 20.00 – 22.00 «Летопись Победы» — театрализованный концерт (Красная площадь) 22.00 – 22.15 «Салют Победы», посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (Красная площадь)

Розничная продажа алкогольной продукции в местах проведения массовых мероприятий (на улицах, площадях, в зданиях, строениях, задействованных в проведении массовых гуляний, зрелищных мероприятий, парадов, спортивных мероприятий) в дни их проведения не допускается. Данные ограничения распространяются на торговые объекты, вход для посетителей в которые организован с территории, находящейся в границах мест проведения массовых мероприятий.