9 мая в Чебоксарах будет ограничена продажа алкогольной продукции

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
 
 О запрете продажи алкогольной продукции 9 мая 2018 года

 

Администрация города Чебоксары во исполнение рекомендаций пункта 1.2 постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 14.11.2012 № 481 «Об установлении дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции на территории Чувашской Республики» (далее – Постановление) информирует о времени и месте проведения 9 мая 2018 года торжественных мероприятий, приуроченных ко Дню Победы:

Время проведения

Наименование мероприятия (место проведения)

10.00 – 11.00

Торжественная церемония возложения цветов к Монументу Славы (Мемориальный комплекс «Победа»)

10.00 – 11.00

Всероссийская акция «Бессмертный полк» (пос. Сосновка (Заволжье))

12.00 – 12.20

Торжественный митинг, посвященный 73-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (Красная площадь)

12.20 – 13.00

Торжественное прохождение сводного полка подразделений Чебоксарского гарнизона и военной техники (Красная площадь)

12.00 – 13.00

Всероссийская акция «Бессмертный полк» (Сквер Национальной библиотеки Чувашской Республики – пр. Ленина – ул. К.Маркса – ул. К.Воробьевых – Президентский б-р — Красная площадь)

13.00 – 14.00

Всероссийская акция «Вальс Победы» (Мемориальный комплекс «Победа»)

15.30 – 20.00

«Победный Май» — праздничная концертная программа, посвященная Дню Победы (Красная площадь)

20.00 – 22.00

«Летопись Победы» — театрализованный концерт (Красная площадь)

22.00 – 22.15

«Салют Победы», посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (Красная площадь)

Розничная продажа алкогольной продукции в местах проведения массовых мероприятий (на улицах, площадях, в зданиях, строениях, задействованных в проведении массовых гуляний, зрелищных мероприятий, парадов, спортивных мероприятий) в дни их проведения не допускается. Данные ограничения распространяются на торговые объекты, вход для посетителей в которые организован с территории, находящейся в границах мест проведения массовых мероприятий.

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