9 мая в Чебоксарах  откроется интерактивная площадка «История русского оружия»

9 мая на площадке перед Дворцом культуры «Салют» развернется большая праздничная программа, посвященная Дню Победы.

С 12.00 до 16.00 часов клуб исторической реконструкции «Драконы морей» ДК «Салют» представит три интерактивные тематические площадки: Древняя Русь, Великая Отечественная война, современная армия.

Будут продемонстрированы походная жизнь воинов Древней Руси, вооружение солдат РККА и современных армий. Зрители увидят захватывающее боевое шоу, в котором участники клуба исторической реконструкции покажут мастерство владения различными видами средневекового оружия, продемонстрируют навыки строевого боя и командной борьбы.Каждый сможет «прикоснуться» к истории и сделать фотографию на память.

С 16.00 до 18.00 часов на площадке состоится праздничный концерт с участием творческих коллективов ДК — «Салют» — Победе!».

С 18.00 до 20.00 часов жители Юго-Западного микрорайона города Чебоксары смогут принять участие в ретро-дискотеке «В шесть вечера после Победы».