В Чувашии более 300 человек приняли участие в посадке леса

Минприроды Чувашии, БУ «Чебоксарское лесничество», руководители и специалисты министерств и ведомств республики. экологические отряды ЧГСХА, ЧГУ и ЧГПУ, РЭОО «Зелёный город» и активные граждане приняли активное участие во Всероссийском дне посадки леса, который прошёл во всех лесничествах. Самая массовая акция прошла в Заволжье на территории Северного участкового лесничества, поражённой лесными пожарами 2010 года. В выходной день активными действиями в посадке леса решили помочь более 300 добровольцев.

Участников акции поприветствовали депутат Государственной Думы Российской Федерации Николай Малов, Председатель Государственного Совета Чувашской Республики Валерий Филимонов, председатель Комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу и экологии Госсовета Чувашии Сергей Павлов и министр природных ресурсов и экологии Чувашской Республики Александр Коршунов.

«Леса – это легкие планеты, наше здоровье, здоровье будущих поколений», – отметил Валерий Филимонов. Руководитель республиканского парламента подчеркнул, что акции по восстановлению и оздоровлению леса очень важны для сохранения и приумножения богатств природы родного края, для формирования экологического сознания населения.

Директор БУ «Чебоксарское лесничество» Минприроды Чувашии Василий Богданов продемонстрировал мастер-класс посадки сеянцев-двухлеток сосны обыкновенной. После инструктажа по технике безопасности всем эко-волонтёрам раздали орудия труда (мечи Колесова), перчатки и посадочный материал.

Всего силами волонтёров было высажено более 25000 сеянцев сосны обыкновенной, которые заняли площадь 5 га. Всего за прошедший период 2018 года силами Чебоксарского лесничества лесовосстановление проведено на 55 га (при плане 227 га). Работы по восстановлению лесов Заволжья продолжаются, а в следующие выходные 5 и 12 мая ожидается очередной экологический десант добровольцев.