«Бессмертный полк» в Чебоксарах: как принять участие в акции

Международная акция «Бессмертный полк» пройдет в Чебоксарах в шестой раз. Сказать «спасибо» своим родным может каждый, пройдя в колонне «Бессмертного полка» в рамках Парада Победы 9 мая 2018 года. В 2017 году в шествии приняли участие более 25 тысяч горожан. В этом году есть вероятность, что участников станет еще больше. Об этом сообщает управление культуры и развития туризма администрации города.

Чтобы принять участие в шествии «Бессмертного полка», не нужно нигде регистрироваться. Единственное условие — желание. Необходимо изготовить транспаранты с портретом родственников, принимавших участие в боях Великой Отечественной или ковавших победу в тылу, и прийти к месту сбора участников «Бессмертного полка» – 9 мая (12:00) в сквер Национальной библиотеки Чувашской Республики.

Изготовить штендр можно самостоятельно из ДВП, фанеры, пластика или любого другого подручного материала любого цвета, разместив на транспаранте увеличенный портрет героя, а также его имя, фамилию, звание, годы жизни. А сформировать картинку для штендера можно на сайте штендер-полк.рф. Если портрета нет, можно разместить на плакате эмблему акции «Бессмертный полк» и указать имя героя.

Фотографию и штендер также можно заказать в типографиях города:

Полиграфическая компания «Листок» (ул. Ленинградская, 28) – стоимость 320 руб. Цифровой фотоцентр «Антей-Сервис» (Президентский бульвар, 11) – стоимость от 390 до 450 руб. Типография «Гранит» (пр. И.Яковлева, 4 корп. 2 (офис 202) – стоимость печати фотографии (без штендера) – от 150 до 200 руб. Типография «Радуга» (проспект Мира, 9, Офис 109) – стоимость печати фотографии с нанесением на пластик (без штендера) – от 100 до 200 руб.

Информацию о родственниках, воевавших в Великой Отечественной войне, можно найти на таких сайтах, как «ОБД Мемориал» и «Подвиг народа«. На этих ресурсах размещены документы Центрального архива Министерства обороны РФ. Самое замечательное, что эти базы постоянно пополняются. Также сегодня известен сайт «Память народа«. Здесь можно найти очень много документов Великой Отечественной войны, в том числе журналы боевых действий воинских подразделений. Найти информацию о родственниках, попавших в плен в годы войны, поможет сайт «Саксонские мемориалы».

Во время шествия полка обеспечивать порядок будут сотрудники полиции, МЧС, будут дежурить сотрудники скорой помощи. Также к организации шествия привлекаются около 50 волонтеров, среди которых есть студенты-медики.

Напомним, колонна торжественным маршем начнет движение со сквера Национальной библиотеки Чувашской Республики. Маршрут движения: пр. Ленина – ул. К. Маркса – ул. К. Воробьевых – Президентский бульвар – Красная площадь – Речной порт. Участники акции пройдут отдельной коробкой в Параде Победы.

Приглашаем всех, кому дорога память о фронтовиках-победителях, сформировать наш Бессмертный полк!