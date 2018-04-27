1 мая движение и стоянка транспортных средств в Чебоксарах будут ограничены

В связи с проведением в городе Чебоксары праздничных мероприятий 1 мая 2018 года администрация города Чебоксары сообщает об ограничении движения и стоянки транспортных средств на участках дорог:

— С 22 час. 00 мин. 30.04.2018 до 13 час. 00 мин. 01.05.2018 стоянки транспортных средств по проспекту Ленина (от сквера Чапаева до улицы Карла Маркса), по улицам Карла Маркса, Ленинградская (от пересечения с улицей Композиторов Воробьевых до пересечения с площадью Красной), Ярославская (от пересечения с улицей Композиторов Воробьевых до пересечения с улицей Сергия Радонежского), на площади Красной города Чебоксары.

— С 07 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. 01.05.2018 движения транспортных средств по улицам Петрова, Космонавта Николаева А.Г. (от пересечения с проспектом Ленина до пересечения с улицей Энгельса) города Чебоксары.

— С 07 час. 00 мин. (за исключением общественного транспорта), с 08 час. 00 мин. (за исключением троллейбусов), с 09 час. 30 мин. до 13 час. 00 мин. 01.05.2018 движения транспортных средств по проспекту Ленина (от сквера Чапаева до улицы Карла Маркса), улицам Карла Маркса, Композиторов Воробьевых, Ленинградская (от пересечения с улицей Композиторов Воробьевых до пересечения с площадью Красной), Ярославская (от пересечения с улицей Композиторов Воробьевых до пересечения с улицей Сергия Радонежского), К. Иванова (от дома № 22 по улице К. Иванова до дамбы Чебоксарского залива), Сергия Радонежского, Президентскому бульвару (от пересечения с улицей Композиторов Воробьевых до пересечения с площадью Красной), площади Красной города Чебоксары, дамбе Чебоксарского залива.

— С 13 час. 00 мин. до 22 час. 00 мин. 01.05.2018 движения транспортных средств (за исключением троллейбусов) по улице Ленинградская (от пересечения с улицей Композиторов Воробьевых до пересечения с площадью Красной), Президентскому бульвару (от пересечения с улицей Композиторов Воробьевых до пересечения с площадью Красной), площади Красной города Чебоксары.

На период ограничения движение транспортных средств будет организовано в объезд по существующей улично-дорожной сети: по улицам Энгельса, Ярославская, Президентскому бульвару города Чебоксары.

Для автобусов городских маршрутов определить остановки по улицам Энгельса и Ярославская: «улица «Ярославская», «улица «Энгельса», «Центральная городская больница», «Поликлиника МВД».

Движение транспортных средств по проспекту Ленина (от сквера Чапаева до улицы Карла Маркса), улицам Карла Маркса, Композиторов Воробьевых, Ленинградская (от пересечения с улицей Композиторов Воробьевых до пересечения с площадью Красной), Ярославская (от пересечения с улицей Композиторов Воробьевых до пересечения с улицей Сергия Радонежского), К. Иванова (от дома № 22 по улице К. Иванова до дамбы Чебоксарского залива), Сергия Радонежского, Президентскому бульвару (от пересечения с улицей Композиторов Воробьевых до пересечения с площадью Красной), дамбе Чебоксарского залива будет возобновлено после прохождения праздничной колонны.